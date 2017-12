Colțul Troll-ului - Brexitul trece, manipularea rămâne

Imediat după încheierea numărătorii voturilor pentru Brexit a început manipularea. Dar imediat. Pe Facebook, acest super-canal de propagare a prostiei umane (printre altele, ca să fim corecți), a apărut informația că, la câteva ore după votul Brexit, cetățenii britanici au intrat pe Google și, ca niște vaci tâmpe occidentale ce sunt, au căutat „Ce este UE și ce se întâmplă dacă plecăm?“. Unde este manipularea? Explică analistul Florin Cîțu - „Presa „independentă“ a luat această informație și a prezentat-o ca pe o caracteristică a celor care au votat să iasă UK din UE. Asta deși Google nu are cum să prezinte asemenea date. Și uite-așa, propaganda socialiștilor de la Bruxelles a mai scuipat o mizerie, iar multă lume a înghițit-o“. Cîțu mai spune că acel spike în căutări (pe care îl poți vedea foarte ușor pe Google Trends), de 250%, nu înseamnă nimic, raportat la o bază de aproximativ... zero - „Altfel spus, nimeni nu caută „Ce este UE?“ până în ziua votului, iar căutările zilnice de până atunci sunt puține“. Dar manipularea e manipulare, ce să-i faci; vezi titluri de genul „Brexit: britanicii caută frenetic pe Google ce este UE, după ce au votat să o părăsească“... Ce nu a spus nimeni e că și-n alte țări s-a observat un trend similar. Potrivit Google Trends, și nemții își puneau întrebări pe subiect, după vot - UE, cum funcționează exact, se destramă, nu se destramă etc. Iar distracția nu s-a oprit aici. Imediat au apărut și titlurile de genul „Efectele votului - Moody's a retrogradat ratingul Marii Britanii“ sau „Brexit - act de auto-mutilare economică, cu ramificații globale“. „Evident, în text scrie clar că Moody's n-a tăiat ratingul, ci doar perspectiva. În fine, nu știu cine mai are încredere în ce debitează agențiile de rating, dar asta este o altă discuție“, conchide Florin Cîțu. Cât despre auto-mutiliare, toți analiștii cu capul pe umeri știu că piața se va reajusta în cel mult două săptămâni, fără prea multă dramă.