Comănici, din nou în fruntea PRM Constanţa

DECIZIE NEAŞTEPTATĂ Zvonurile privind revenirea lui Radu Comănici în fruntea filialei PRM Constanţa s-au dovedit a fi adevărate. În cadrul unei conferinţe de presă organizată, ieri, de fosta conducere a filialei de la Constanţa, Comănici a anunţat că din 7 februarie este preşedinte interimar al formaţiunii printr-o decizie venită de la Bucureşti, direct de la preşedintele PRM, Corneliu Vadim Tudor. Despre modul în care s-a luat decizia, deşi preşedinte de filială era Mircea Stoian, Comănici spune că habar nu are. „Nu ştiu cum s-a luat decizia. Deşi e de necrezut, nu m-am implicat în niciun fel să fiu desemnat din nou preşedinte al PRM Constanţa. Pur şi simplu am primit vestea. Am acceptat să revin pentru că am legături sufleteşti cu partidul şi filiala. După ce am plecat din partid, eu nu am mai avut nicio treabă cu filiala. E adevărat că lucrurile nu sunt roze pentru filială. Ea a fost devastată din temelii. Eu am preluat-o aşa cum este, iar acum încercăm să refacem structurile din teritoriu şi să pregătim alegerile locale”, a declarat Comănici.

OBIECTIVE MĂREŢE Noul preşedinte interimar pare încrezător că va reuşi să resusciteze structura judeţeană şi că PRM Constanţa va avea candidaţi cu reuşite la alegerile din vară. Ţinta: trei consilieri judeţeni şi alţi trei consilieri municipali. El spune că pentru PRM „este ultima şansă” să intre în Parlament. „Dacă nu reuşesc să-mi îndeplinesc obiectivul, îmi dau demisia şi plec. Mă întorc la pasiunea mea pentru pomicultură”, a mai spus Comănici. Următorul pas pentru noul preşedinte interimar este „să remanieze executivul judeţean şi municipal”, dar spune că nu va da pe nimeni afară din partid pentru că nu ăsta este scopul. Despre relaţia cu fostul preşedinte al PRM Constanţa, Comănici spune că este încordată pentru că Stoian l-a anunţat că vrea „să facă un pas înapoi”. „Din informaţiile mele, Mircea Stoian vrea să se ducă în PP-DD împreună cu echipa! Dar care echipă, pentru că oamenii din partid sunt alături de mine”, a spus preşedintele interimar. La rândul său, Stoian infirmă că ar pleca în PP-DD şi spune că va rămâne, în continuare, în PRM, dar ca simplu membru.