Comănici, din nou preşedintele PRM Constanţa?!

PRM a fost resuscitat pe masa de operaţie şi acum se pregăteşte de alegeri. Şi nu oricum! În fruntea filialei de la Constanţa se pare că a ajuns din nou cunoscutul Radu Comănici, fostul preşedinte al formaţiunii constănţene, dat afară din partid în urmă cu trei ani pentru că intrase în conflict cu preşedintele Corneliu Vadim Tudor. Noul preşedinte al filialei constănţene ar fi fost desemnat interimar de Biroul Permanent Naţional PRM încă de la începutul lui februarie, însă vestea a venit zilele trecute. Decizia l-a luat prin surprindere pe, deja, fostul preşedinte al filialei, Mircea Stoian, care s-a ocupat de partid încă de la plecarea forţată a lui Comănici. „Eu nu am fost înştiinţat de această decizie, nu ştiam de înlocuire. Timp de două săptămâni nu am avut Internet, dar m-a sunat un coleg să mă întrebe ce se întâmplă. Atunci am aflat că nu mai sunt preşedinte. Decizia pare că s-a luat în BPN, dar şi eu fac parte din acest Birou şi nu ştiam nimic. Eu aveam echipa mea, acum oamenii sunt dezamăgiţi de schimbare”, a declarat Stoian, care spune că deocamdată nu ştie cum va proceda în continuare.