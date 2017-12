Televiziunea Comedy Central Extra a produs primul său show în România, "Stand-up Night", care va fi difuzat începând din această seară, de la ora 21.15, potrivit unui comunicat de presă. "Stand-up Night" este cea mai nouă producţie semnată de Comedy Central Extra şi prima de acest gen produsă de această televiziune în România. Show-ul, realizat cu ajutorul companiei de producţie Start Up Media S.R.L, are 22 de episoade şi va avea premiera astăzi, de la ora 21.15. Acesta va putea fi urmărit în fiecare luni şi marţi, de la ora 21.15, iar, începând cu 5 ianuarie, şi în fiecare zi a săptămânii, de la aceeaşi oră. Televiziunea Comedy Central Extra, care face parte din portofoliul Viacom International Media Networks (VIMN), a fost lansată la începutul acestui an în România şi difuzează seriale precum "South Park", emisiuni precum "The Colbert Report" şi emisiuni de stand up comedy. "Comedy Central Extra a avut o creştere continuă în ultimul an, ajutat de contractele cu marii distribuitori din România şi cu partenerii, furnizorii locali. Era timpul să facem un nou pas şi chiar dacă suntem noi în piaţă, o asemenea producţie reflectă implicarea noastră în Romania", a declarat Bartosz Witak, General Manager, pentru regiunea Europa Centrală şi de Est (CEE) şi Israel, în compania Viacom International Media Networks. Dragoş Pop (Dragoş), Claudiu Teohari (Teo), Viore Dragu l (Vio), Constantin Bojog (Costel) şi Sergiu Floroaia se numără printre actorii de comedie care vor putea fi urmăriţi în noua emisiune "Stand-up Night". Ei se alătură, în acest fel, unor actori de comedie americani, de renume internaţional, care pot fi văzuţi la televiziunea Comedy Central Extra.