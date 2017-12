Complotul seducției: FSB i-a ordonat Annei Chapman să-l seducă pe Snowden

Şefi din cadrul serviciilor secrete ruseşti i-au ordonat fostei spioane Anna Chapman să-l seducă pe fostul agent NSA Edward Snowden - care a dezvăluit amploarea supravegherii americane la nivel mondial - cu scopul de a-l ţine la Moscova, dezvăluie un transfug din KGB, relatează Daily Mirror. Potrivit publicaţiei, Moscova urmărea ca în acest fel să obţină de la Snowden informaţii secrete despre Statele Unite şi Marea Britanie. Chapman, în vârstă de 32 de ani, i-a propus lui Snowden, în vârstă de 31 de ani, inclusiv s-o ia în căsătorie, a declarat un fost maior KGB, Boris Karpiciov pentru tabloidul britanic The Sunday People. "Dacă Snowden ar fi acceptat ar fi avut dreptul la cetăţenia rusă", declară fostul oficial de rang înalt, adăugând că acest lucru "l-ar fi blocat în Rusia", deoarece, ca cetăţean rus, "ar fi avut nevoie de permisiuea de a părăsi" ţara. Însă Snowden şi-a dat seama de aceste consecinţe, apreciază fostul maior. Surse de la Moscova i-au spus lui Karpiciov că planul care o avea în centru pe Chapman a fost conceput de către şeful reţelei de spionaj Vladimir Skorik, potrivit publicaţiei. Un fost parlamentar conservator britanic, Rupert Allason, care scrie cărţi de spionaj sub pseudonimul Nigel West, a apreciat că "Anna este suficient de sofisticată să tăiască cu un american". "Nu sunt mulţi capabili de acest lucru în FSB (fostul KGB). Era pregătită să-şi folosească dotarea evidentă", a adăugat acesta. Chapman a părăsit anul trecut un interviu cu un post american de televiziune, la Moscova, după ce a refuzat să răspundă unei întrebări despre propunerea pe care i-a făcut-o lui Snowden. Ea a postat în vară un mesaj pe Twitter în care scria "Snowden, vrei să te căsătoreşti cu mine?!".