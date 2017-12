Concesiune - chilipir pentru Mircea Băsescu

Familiei Băsescu îi priesc de minune afacerile cu statul, mai ales că „big brother“, Traian, veghează asupra întregii familii direct de la Cotroceni. Livada cu piersici… imobiliare de la Agigea nu putea fi singura afacere pe care Mircea Băsescu, fratele preşedintelui Traian Băsescu, o are cu statul. Dacă acolo, spune fratele preşedintelui, nu el ar avea vreo implicare, ci fiul său, la Techirghiol, Mircea Băsescu păstoreşte el însuşi o altă afacere cu statul. Fratele preşedintelui a reuşit, în 2006, să concesioneze de la Primăria Techirghiol un teren de 20.000 de metri pătraţi, la un preţ de 10 eurocenţi metrul pătrat pe an. Mai exact, pentru 2 hectare de teren, Mircea Băsescu plăteşte pe an modesta sumă de 2.000 de euro. Angajaţii Primăriei spun că în Techirghiol s-au mai făcut licitaţii, dar nici una pe o suprafaţă atît de mare. Firma prin care Mircea Băsescu a încheiat contractul cu Primăria din Techirghiol a cîştigat licitaţia de concesionare a terenului deşi, în 2005, Fiscul solicitase lichidarea financiară a societăţii, lucru respins de Tribunalul Constanţa, care a decis să mai acorde răgaz firmei lui Băsescu pentru a-şi achita datoriile. Tot în 2005, în iunie, o altă firmă a lui Mircea Băsescu, SC AMC Cross SRL, în care era asociat cu soţia fratelui său, Prima Doamnă Maria Băsescu, se afla în executare silită cu suma de 530 milioane lei, pentru neplata impozitului pe profit, la care se adăugau dobînzi şi penalităţi. Atunci, dar numai după ce situaţia datoriilor a devenit publică, Traian Băsescu a intervenit şi i-a cerut fratelui său să-şi achite datoriile, lucru pe care acesta l-a făcut a doua zi. Firma concesionară a terenului de la Techirghiol, SC MB Consult Company SRL, al cărei unic acţionar este Mircea Băsescu, nu a scăpat de lichidarea judiciară, aceasta fiind cea mai nouă consemnare cu privire la istoricul acesteia. Consemnarea datează din 19 februarie 2009, iar lichidarea judiciară a fost cerută de Oficiul Registrului Comerţului Constanţa, ca urmare a nedepunerii documentelor contabile ale firmei. Şi în 2007, Fiscul din Constanţa cerea la Tribunal lichidarea juridică a SC MB Consult Company SRL, însă Tribunalul Constanţa a respins acea cerere şi i-a lăsat un răgaz firmei lui Mircea Băsescu. După ce a cîştigat licitaţia de la Techirghiol, Mircea Băsescu a promis autorităţii locale construirea unui complex de căsuţe de vacanţă. Au trecut aproape trei ani de la concesionarea terenului, însă acesta este în continuare neatins. Primarul oraşului Techirghiol, Adrian Stan, susţine că nu ştie toate amănuntele din respectivul contract de concesiune. „Ştiu doar că în 2007 s-a solicitat un PUZ pentru acea suprafaţă şi pentru încă una din apropiere, care este proprietatea lui Mircea Băsescu. Cît priveşte investiţia, pînă acum nu avem nimic. Trebuie verificat contractul şi, în cazul în care nu au fost respectate prevederile, trebuie reziliat. Sincer, eu mi-aş fi dorit să se facă ceva pe acel teren, pentru că ar fi însemnat bani pentru buget“, a declarat Adrian Stan. Dacă la Agigea, societatea de dezvoltări imobiliare a fiului lui Mircea Băsescu s-a apucat de plantat piersici, la Techirghiol, complexul de căsuţe de vacanţă urmează să fie făcut de o societate ce are ca obiect de activitate „consultanţa pentru afaceri şi management”. În urmă cu un an, cotidianul Telegraf prezenta amănunte despre terenul concesionat de firma lui Mircea Băsescu la Techirghiol, unde fratele preşedintelui intenţiona să deschidă un club exclusivist. Mircea Băsescu nu a fost de găsit pentru a comenta situaţia terenului de la Techirghiol.