Concordia Chiajna a reușit prima victorie în play-out

Vineri, în Liga 1 la fotbal, au avut loc primele două partide contând pentru etapa a 9-a din play-out. La Chiajna, Concordia a obținut prima sa victorie după zece etape în care a înregistrat cinci remize și cinci înfrângeri! Cele două goluri au fost urmare a unor grave greșeli comise de apărarea adversă, Marian Cristescu înscriind în urma unei gafe uriașe a portarului Eduard Pap! În clasamentul din play-out, FC Voluntari a urcat pe locul 2 după victoria cu ACS Poli Timișoara, formație care simte acum în ceafăî răsuflarea Concordiei, formație aflată pe locul de baraj.

Programul etapei a 9-a și penultima din play-off:

sâmbătă, ora 21.15: CFR Cluj - Dinamo București

duminică, ora 21.15: CS Universitatea Craiova - FC Viitorul

luni, ora 20.30: Astra Giurgiu - FCSB

Clasament play-off:

1. FCSB 38p (golaveraj: 11-7)

2. FC VIITORUL 38p (10-8)

3. Dinamo 36p (11-7)

4. CFR 33p (8-10)

5. Craiova 31p (8-10)

6. Astra 26p (9-15)

Rezultatele și programul etapei a 9-a din play-out:

vineri: FC Voluntari - ACS Poli Timișoara 2-1 (Balaur 9, Popadiuc 49 / Pedro Henrique 26-penalty)

vineri: Concordia Chiajna - ASA Tîrgu Mureș 2-0 (Grădinaru 71, M. Cristescu 79)

duminică, ora 13.30: FC Botoșani - Gaz Metan Mediaș

luni, ora 18.00: CSM Poli Iași - Pandurii Tg. Jiu

Clasament play-out:

7. Iaşi 31p (golaveraj: 8-2)

8. Voluntari 30p (12-10)

9. Gaz Metan 30p (8-7)

10. Botoşani 26p (10-7)

11. ACS Poli 22p (9-6)

12. Concordia 20p (6-10)

13. Pandurii 17p (6-11)

14. ASA 13p (3-9)

Toate întâlnirile sunt transmise în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look TV și Look Plus.