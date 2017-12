Concurenţă strînsă pentru Marele Trofeu al Festivalului de Muzică Uşoară „DanS”

Festivalul Naţional de Muzică Uşoară „DanS”, organizat, în perioada 26-29 septembrie, de Primăria Municipiului Medgidia, a ajuns la cea de-a doua ediţie. Încă din prima seară a concursului, pe scena Casei de Cultură "Lucian Grigorescu" din Medgidia au evoluat interpreţi în plină afirmare, dornici de succes şi de a-şi demonstra aptitudinile artistice. Veniţi din toate colţurile ţării, tineri de 15 ani, dar şi de 27 de ani, au trăit aceleaşi emoţii, încercînd să se prezinte cît mai bine, atît în faţa publicului, cît şi a juriului. Potrivit organizatorilor, evenimentul reprezintă o adevărată rampă de lansare pentru tinerii interpreţi şi compozitori, unul dintre obiectivele sale fiind promovarea muzicii uşoare de calitate. Din rîndul spectatorilor din prima seară a festivalului au făcut parte primarul municipiului Medgidia, Dumitru Moinescu, părinţi, prieteni ai concurenţilor, artişti şi reprezentanţi mass-media.

Prima seară a festivalului a debutat cu un microrecital susţinut de cîştigătoarea trofeului de anul trecut, Lucia Dumitrescu, acesteia urmîndu-i cei 11 concurenţi de la secţiunea Interpretare şi şase concurenţi de la secţiunea Creaţie. Judeţul Constanţa a fost reprezentat, în prima seară, la Interpretare, de Tania Neacşu din Medgidia, care a interpretat piesa "Salcia" şi de Anita Radu din Constanţa, cu piesa "Mi-e frică". Publicul a fost receptiv, aplaudîndu-i pe concurenţi la scenă deschisă. "Nu am fost prea mulţumită de mine, mai ales că toţi concurenţii sînt foarte buni. Însă, în concurs, poţi să mai greşeşti... Oricine îşi doreşte marele trofeu, dar eu nu mi-l doresc acum, nu consider că m-am prezentat la înălţimea la care ar fi trebuit", a declarat Anita Radu, concurenta din Constanţa. În schimb, Ciprian Drăgan, un tînăr din venit din Baia Sprie, a fost ovaţionat, o mare parte a celor prezenţi în sală ridicîndu-se în picioare după primul refren al melodiei "Tu eşti primăvara mea", interpretată de Ciprian. "A fost excepţional momentul în care am urcat pe scenă! Vreau să mărturisesc că am avut multe emoţii, dar totul a fost super. Mi-a ieşit bine, iar publicul a simţit şi cred că le-a plăcut foarte mult. Sper să cîştig, trebuie să speri, sînt optimist", a mărturisit Ciprian Drăgan.

Concursul din prima seară a festivalului s-a încheiat cu reprezentaţia lui Răzvan Trandafir, alături de Nidia Moculescu, fiica renumitului compozitor Horia Moculescu, care au interpretat piesa "Să crezi în iubirea mea". Spectacolul s-a încheiat cu două recitaluri de excepţie susţinute de Mircea Vintilă şi de Nico. Marele Trofeu al festivalului în valoare de 3.000 de euro va fi decernat vineri seară, în cadrul Galei Laureaţilor.