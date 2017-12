Concurs de graffiti la City Park Mall of Constanţa

City Park Mall of Constanţa a oferit tinerilor din Constanţa posibilitatea de a a-şi demonstra talentul într-un concurs de graffiti, organizat în parteneriat cu Liceul de Artă din Constanţa. Grupaţi în 14 echipe, 39 de tineri cu vîrste cuprinse între 16 şi 22 de ani şi-au folosit imaginaţia şi au conceput desenele pornind de la tema "Sînt fericit!". Peste 350 mp din panourile care împrejmuiesc locul în care se construieşte viitorul City Park Mall of Constanţa sînt acum decoraţi cu imagini despre ceea ce îi face pe tineri fericiţi, îi motivează sau despre atmosfera în care se simt bine, sînt bucuroşi şi se distrează. Membrii juriului au avut o sarcină extrem de dificilă în desemnarea cîştigătorilor, întrucît toate lucrările meritau o atenţie deosebită. Cele cinci criterii care au stat la baza acordării punctajului au fost respectarea temei, nota personală, compoziţia, cromatica şi realizarea tehnică. "Fericirea nu înseamnă numai modernitate, ci şi clipe petrecute la malul mării, într-un cadru prietenos", a spus una dintre tinerele artiste, explicîndu-şi astfel creaţia. Pentru alţii, fericirea înseamnă muzica pe care un hip-hop-er o oferă celor din jur, iar pentru alţii se rezumă la numai trei litere: SPA, prescurtarea de la "sîntem petrecăreţii anului". Desenele realizate pe gardurile şantierului City Park Mall of Constanţa ilustrează şi poveşti de dragoste între extratereştri, dar şi oraşe imaginare ale fericirii. O echipă l-a portretizat pe Bob Marley pe fundalul unui zid, "pentru a nu uita de unde provine graffiti", dar nu au uitat să deseneze şi cîţiva palmieri, "pentru că sîntem aproape de plajă".

Organizatorii au fost extrem de generoşi. City Park Mall of Constanţa a oferit premii în valoare totală de 1.575 de euro. Premiul I a fost cîştigat de echipa formată din Gabriel Sărăcescu, Adrian Spătaru şi Constantin Malmare, în valoare de 300 de euro, pentru lucrarea "Îngerii". Locul II, obţinut de Mihai Zamfir, Liviu Marian Zamfir şi Sergiu Lazăr, pentru lucrarea "Bob Marley", a fost premiat cu suma de 225 de euro, iar premiul al treilea, în valoare de 150 de euro, a fost acordat echipei formată din Mihai Paul Comănescu şi Marta Curteanu, pentru lucrarea "Oraşul fericirii". De asemenea, organizatorii au răsplătit efortul tuturor participanţilor, oferindu-le diplome de participare şi cîte 75 de euro pentru fiecare echipă. Cheltuielile totale pentru acest eveniment s-au ridicat la aprox. 3.000 de euro, pe lîngă premii adăugîndu-se şi peste 1.000 de euro, alocaţi pentru materialele folosite. "City Park Mall of Constanţa va fi un spaţiu de distracţie şi de relaxare. Din acest motiv, ne-am dorit să punem la dispoziţia tinerilor desenatori un spaţiu organizat în care să-şi etaleze talentul şi imaginaţia artistică pe o temă care să se lege de ceea ce City Park Mall of Constanţa va oferi constănţenilor", a precizat PR Manager al City Park, Ionuţ Barbu. La rîndul său, directorul adjunct al Liceului de Artă Constanţa, Victor Rădulescu, a declarat că a primit cu plăcere propunerea de a participa la organizarea concursului: "Astfel de iniţiative permit elevilor noştri să-şi pună în practică cunoştinţele într-un domeniu al artelor care este mai puţin promovat în România". City Park Mall of Constanţa va fi finalizat în vara anului 2007. Este cel mai grandios proiect de shopping, leisure&entertainment, rezultatul unei investiţii de 50 de milioane de euro, care va genera peste 2.000 de locuri de muncă.