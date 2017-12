Condamnat pentru că a hărţuit-o pe Selena Gomez

Juan Garcia, un tânăr în vârstă de 19 ani, a fost condamnat, vineri, la patru luni de închisoare pentru că a hărţuit-o pe actriţa şi cântăreaţa americană Selena Gomez. Bărbatul, care a fost arestat pe 25 ianuarie, în faţa casei Selenei Gomez, nu a negat acuzaţiile. El va executa perioada de detenţie la închisoarea districtuală din Los Angeles, iar împotriva sa, justiţia a emis un ordin de restricţie care prevede că trebuie să păstreze o distanţă de cel puţin 130 de metri faţă de cântăreaţă. Ordinul de restricţie emis de instanţă este valabil timp de trei ani după eliberarea lui Juan Garcia din închisoare. Juan Garcia a declarat Poliţiei că este un admirator înfocat al Selenei Gomez şi a călătorit din Arizona, unde locuieşte, ca să o vadă pe cântăreaţă. După executarea pedepsei, acesta se va afla timp de trei ani sub supraveghere şi va trebui să respecte ordinul de restricţie. Poliţia a ajuns la domiciliul Selenei Gomez, pe 25 ianuarie, după ce un membru al familiei acesteia a sunat la serviciul de urgenţă 911, afirmând că a văzut pe cineva furişându-se pe proprietate. Nu se ştie dacă Selena Gomez, care a petrecut două săptămâni într-un centru de dezintoxicare, la începutul lunii ianuarie, se afla sau nu în casă în momentul respectiv.

Născută în Dallas, Texas, Selena Gomez a început să joace în filme de la vârsta de 7 ani şi a primit primul său rol major în 2003, în ”Spy Kids 3-D: Game Over”. A devenit cunoscută interpretând-o pe vrăjitoarea Alex Russo în producţia Disney ”Wizards of Waverly Place”, care a fost lansată în 2007, iar în 2009 a câştigat un premiu Emmy. În 2011, Selena Gomez şi-a lansat cel de-al treilea album, ”When The Sun Comes Down”, după ce în 2010 cucerise fanii din toată lumea cu ”A Year Without Rain”, o urmare a materialului ei discografic de debut, ”Kiss & Tell”.