Conflict dur între galeria Farului și antrenorul Ilie Stan

Aflată într-o situație delicată din toate punctele de vedere, financiar, administrativ și sportiv, FC Farul Constanța a înregistrat duminică al patrulea eșec în play-off-ul Seriei 1 a Ligii a 2-a, cedând la limită, scor 2-3, în duelul de pe teren propriu cu Academica Clinceni, din etapa a 4-a. Constănțenii au avut un debut perfect de joc, marcând rapid de două ori, prin C. Milea, în min. 4, lovitură de cap din plonjon, la colțul scurt, după centrarea lui Băjan, și S. Chițu, în min. 11, care a reluat din fața porții goale, după o pasă venită de la V. Munteanu. Între cele două goluri s-a intercalat o ratare a oaspeților, Antohi reluând din fața porții goale în transversală, de la doi metri. Academica a restabilit însă egalitatea în doar cinci minute, prin L. Ganea, min. 13, șut sub transversală din 6 metri, și Vențer, min. 18, execuție superbă dintr-o lovitură liberă de la 20 de metri lateral stânga, direct în vinclu. Gazdele au avut ocazia să revină la conducere, dar V. Munteanu și S. Chițu au ratat incredibil în aceeași fază, după ce rămăseseră singuri cu portarul advers. Mai mult, oaspeții au trecut în avantaj în min. 37, Antohi trimițând cu capul pe lângă Negrilă, după o lovitură liberă de pe partea dreaptă. Același jucător a mai înscris o dată cu capul, dar golul a fost anulat eronat pentru un presupus fault în atac. Repriza s-a încheiat cu o nouă ocazie imensă pentru Academica, Patriche trimițând un lob superb în transversală. După pauză, ocaziile s-au rărit, dar constănțenii au fost aproape de egalare cu patru minute înainte de final, când D. Bratu a trimis cu capul pe lângă poartă dintr-o poziție excelentă.

Au evoluat - FC Farul (antrenor Ilie Stan): Negrilă - Băjan, Ţăranu (46 D. Bratu), Ad. Ionescu, Zugravu - C. Milea, V. Suciu (81 Corcoveanu), Vlăescu (46 Al. Ioniţă), C. Neagu - V. Munteanu, S. Chiţu; Academica (antrenor Mugur Bolohan): H. Iancu - Dobrosavlevici (46 D. Lung), A. Niţu (67 Kuku), Patriche, Fl. Ştefan - Venţer, Al. Neagu, D. Benzar, C. Gheorghe - Antohi, L. Ganea (90 Pham Huy).

Celelalte rezultate ale etapei: Dacia Unirea Brăila - Rapid București 2-0 și Dunărea Călărași - SC Bacău 2-0. Clasament play-off: 1. Călăraşi 31p (golaveraj: 11-3), 2. Rapid 31p (5-6), 3. Brăila 28p (9-5), 4. Clinceni 24p (8-8), 5. SC Bacău 22p (7-6), 6. FC FARUL 19p (2-14).

„Sunt copii care-și doresc, dar mulți dintre ei tremurau, pentru că sâmbătă seara a venit galeria peste ei, în cantonament. Nu există paznic, nu există comunicare, nu există nimic la club. Cum să ameninți antrenorul secund, să-i spui că-i dai cu scaunul în cap? Copiii au început bine, dar apoi au căzut și am primit golurile în urma unor faze fixe, unde s-a văzut lipsa de experiență. Am avut ocazii și noi, și adversarii, dar sunt mulțumit că echipa a jucat. Este păcat că nu am reușit să luăm măcar un punct”, a declarat la conferința de presă antrenorul principal al Farului, Ilie Stan.

STAN ȘI BRAȘOVEANU, ÎNJURAȚI DE FANI

Partida a fost marcată de scandările galeriei Farului, care i-a contestat vehement pe antrenorul Ilie Stan și pe Auraș Brașoveanu, președintele clubului constănțean. Astfel, fanii au cerut demisiile celor doi și i-au înjurat pe tot parcursul întâlnirii. Mai mult, pentru a pune presiune pe „Iliesta”, s-au mutat la Tribuna I, în spatele băncii tehnice, motiv pentru care pe pistă au fost aduși patru stewarzi, iar conducerea grupării de pe litoral a solicitat prezența la stadion a jandarmilor și a poliției. La peluza unde stătea în mod obișnuit galeria a fost plasat un banner cu trimitere directă la Brașoveanu, același lucru întâmplându-se și la Tribuna I. Nemulțumirile galeriei sunt strâns legate de rezultatele înregistrate în play-off, dar și de conflictele pe care Ilie Stan le-a avut cu atacantul Adrian Pătulea și secundul Ion Barbu, în primul fiind implicat și Brașoveanu. La conferința de presă, tehnicianul constănțean a răspuns acuzelor și a anunțat că nu intenționează să demisioneze. „De ce m-au înjurat? Pentru că vreau să schimb ceva, să arăt orașului și suporterilor că trebuie să se întâmple ceva? Nu se poate să trăim de atâția ani în minciună! Îl respect pe Giani Nedelcu, pentru că a făcut eforturi fantastice, incredibile pentru a ține echipa vie, dar nu se poate. Este greu să o țină de unul singur. Când se ia o decizie pozitivă, ți se dă în cap. Acești suporteri au fost tot timpul mințiți. Eu nu înțeleg ce vor acești oameni! Nimeni nu i-a dat afară pe jucători, au plecat singuri, pentru că s-a simțit un pic de presiune. Să fiu înjurat ca la ușa cortului, despre familie... Ce am făcut, am omorât pe cineva? De ce să plec acum? Sunt laș? Dacă o să fiu înjurat, asta este viața!”, a explicat Ilie Stan, care a recunoscut că s-a întâlnit în două rânduri cu Constantin Frățilă, după ce fostul arbitru a anunțat că vrea să preia clubul: „De două ori m-am întâlnit cu Frățilă, iar eu mă întâlnesc cu cine vreau. Nu am scris în contract cu cine să mă întâlnesc. Mi-a spus că vrea să ia echipa și doar atât, dar nu este treaba mea să discut astfel de probleme”.

CONTRE CU ION BARBU

Contestarea dură din partea galeriei la adresa lui Ilie Stan a venit după ce principalul Farului a avut o discuție aprinsă cu secundul Ion Barbu, considerat un simbol al grupării de pe litoral, iar acesta a decis să plece de la echipă. Între timp, s-a răzgândit și a luat loc pe bancă la meciul de duminică. „Am avut o discuție cu Ion Barbu și el a plecat, dar nu l-a dat nimeni afară. Dacă el crede că așa trebuie să fie o relație între principal și secund, este treaba lui. Nu pot să am o discuție cu cineva care nu mă respectă. I-am spus că una este să fii fotbalist și alta să fii antrenor. Nu i-a convenit! Șansa mea a fost că am lucrat cu Iordănescu și am învățat, dar am fost umilit în multe rânduri. Dacă vrei să fii antrenor, trebuie să ai tărie pentru a obține performanțe. Cum poți să accepți să nu-ți iei salariul șapte luni? Dacă ai personalitate, pleci. Nu l-a dat nimeni afară. Eu mi-am clădit o carieră și ca jucător, și ca antrenor, pe un sacrificiu mare. Am plecat în Irak din cauza lucrurilor care se întâmplă în fotbalul românesc. M-am dus printre bombe ca să demonstrez ce pot. Cariera mea de antrenor acum începe, dar am nevoie de oameni care să mă susțină, de un plan bine pus la punct”, a declarat „Iliesta”.

Citeşte şi:

„Iliesta“ merge pe mâna jucătorilor tineri

FC Farul a cedat la limită în Giulești

FC Farul visează la o surpriză în Giulești

FC Farul pregătește duelul cu Rapid