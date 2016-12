„Iliesta“ merge pe mâna jucătorilor tineri

Rămasă fără șanse de promovare după un start dezastruos în play-off-ul Seriei 1 a Ligii a 2-a, FC Farul Constanța va merge în acest final de sezon pe mâna jucătorilor tineri, motiv pentru care antrenorul Ilie Stan a titularizat în partida cu Rapid București, pierdută joi, scor 0-1, cinci fotbaliști cu vârste sub 20 de ani. Tehnicianul constănțean este decis să apeleze la serviciile acestora și pentru duelul cu Academica Clinceni, programat duminică, la Constanța, de la ora 11.00, în etapa a 4-a din play-off. „Singurul lucru bun este că acei copii au jucat și au făcut-o destul de bine. Cu puțin noroc, dacă am fi reușit să egalăm la acea ocazie imensă din prima repriză, cred că am fi putut să câștigăm, pentru că Rapid era forțată să atace și ne-ar fi oferit spații pentru contraatac”, a explicat „Iliesta”, care a mărturisit faptul că regretă venirea la Constanța, dar este decis să nu renunțe în acest moment. „Îmi vine să plâng din cauza situației și, sincer să fiu, dacă știam ce se întâmplă, nu aș fi acceptat să vin la Farul. Nu vreau să plec acum, ci îmi doresc să arăt tuturor realitatea și să încerc să schimb ceva. Avem foarte mulți tineri talentați, dar se preferă contracte pe șase luni cu unii care mai joacă doar cu numele. Vreau să le dau tinerilor ocazia să joace, pentru că sunt tot timpul blocați. Îmi doresc să câștigăm cu Clinceni, dar va fi destul de greu”, a spus Ilie Stan. Antrenorul constănțenilor a făcut încă o precizare în privința scandalului legat de excluderea din lot a lui Adrian Pătulea: „El este un jucător bun, care pune suflet în teren, dar a jucat în Anglia și ar trebui să știe ce înseamnă respectul. Nu poți să te comporți așa cu antrenorul sau să sari la bătaie cu președintele clubului. Aș vrea ca membrii galeriei să afle direct de la mine ce se întâmplă la club și să nu se acopere unele situații”.

Echipa probabilă de start a Farului: Negrilă - Băjan, Ţăranu, Ad. Ionescu, Zugravu - Pungă, V. Suciu, Vlăescu, C. Neagu - V. Munteanu, S. Chiţu.

Tot duminică, de la ora 11.00, sunt programate alte partide din etapa a 4-a: Dacia Unirea Brăila - Rapid București (în direct la Digi Sport 1 și Dolce Sport 1) și Dunărea Călărași - SC Bacău.

Clasament play-off: 1. Rapid 31p (5-4), 2. Călăraşi 28p (9-3), 3. Brăila 25p (7-5), 4. SC Bacău 22p (7-4) 5. Clinceni 21p (5-6), 6. FC FARUL 19p (0-11).

