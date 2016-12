Situație tensionată la FC Farul

Rezultatele dezastruoase din play-off-ul Seriei 1 a Ligii a 2-a la fotbal și incidentele petrecute în vestiar, înainte de antrenamenul de duminică dimineață, au dus la o atmosferă extrem de tensionată la FC Farul Constanța. Atât jucătorii, cât și conducerea tehnică și administrativă a clubului așteaptă ca patronul Giani Nedelcu să sosească la Constanța, pentru a participa la o ședință de analiză, alături de antrenorul Ilie Stan și președintele grupării de pe litoral, Auraș Brașoveanu. Ultimul este contestat de o parte dintre suporteri, după conflictul cu golgheterul Adrian Pătulea, în urma căruia atacantul în vârstă de 32 de ani a fost exclus din lot. „Credeți că eu sau Ilie Stan am fi avut puterea să-l dăm afară pe Pătulea? A fost decizia patronului! Se poate spune orice, dar eu știu că s-a luat decizia corectă. Fotbalul se joacă pe goluri, dar și primite, nu doar date, iar Pătulea este unul dintre cei care nu și-au respectat sarcinile defensive. A marcat 14 goluri, dar, dacă ar fi ascultat indicațiile tactice, poate dădea și mai multe. Am văzut că este apreciat pentru că aleargă, dar și calul face același lucru. Trebuie să fie eficient, altfel îi recomand să se ducă la atletism”, a declarat Brașoveanu.

Chiar dacă s-au scurs doar două etape din play-off, conducătorul clubului constănțean a recunoscut că nu mai sunt speranțe la primele două locuri, care pot duce la promovarea în prima ligă. „După ce ne-am îndeplinit primul obiectiv al sezonului, calificarea în play-off, unii s-au văzut cu sacii în căruță și s-au relaxat. Drept urmare, nu s-au concentrat și am ratat un moment extrem de important la Brăila, când o victorie ne-ar fi oferit șansa de a urca pe primul loc în câteva etape. După aceea s-a intrat în vrie și a venit meciul cu Dunărea Călărași. Trebuie să jucăm până la capăt, să spălăm rușinea celor două înfrângeri catastrofale și, la final, vom trage linie”, a explicat Brașoveanu.

MESAJ DE LA SUPORTERI

Evenimentele din ultimele zile au dus și la o răbufnire a fanilor, care au susținut echipa pe tot parcursul sezonului. Aceștia au atras atenția asupra situației printre care trece FC Farul într-un comunicat, pe care-l publicăm exact în forma în care a fost postat pe pagina lor de Facebook, FC FARUL Constanta 1920:

„În lumina celor petrecute la club şi a celor două rezultate dezastruoase din play-off, nu putem rămâne indiferenţi. Dacă acum două săptâmâni făceam calcule pentru promovare, acum ne vedem nevoiţi să discutăm de Farul ca cea mai slabă echipă din competiţie, cu un golaveraj 0-10.

Pe lângă planul sportiv, ne confruntăm şi cu o senzaţie de incertitudine, care contribuie negativ la evoluţia echipei. Actualul patron pare să nu mai aibă resurse tocmai acum, când era cel mai important să avem stabilitate. Antrenorul se întâlneşte pe ascuns cu potenţialii investitori, iar bursa zvonurilor vorbeşte inclusiv de desfiinţarea echipei şi înfiinţarea uneia noi, după modelul CSMS Iaşi sau CSU Craiova. Simboluri ale FC Farul sunt batjocorite şi marginalizate, iar jucători care au „cărat” echipa în spate sunt daţi afară pentru incompetenţa altora.

Indiferent de ce va urma, noi, suporterii FC Farul, dorim să transmitem următoarele:

1. Nu vom susţine niciodată altă echipă în afară de cea pe care o susţinem şi în prezent! Indiferent dacă va purta acelaşi nume şi chiar dacă s-ar obţine sigla şi palmaresul. Nu ne deranjează implicarea în diferite proiecte ce vizează dezvoltarea sportului în general şi a fotbalului în special, dar fără să fie afectat clubul Farul.

2. Am demonstrat în mai multe rânduri că iubim această echipă mai presus decât nişte suporteri obişnuiţi. Nu ne-am limitat doar la a-i susţine pe jucători la meciuri, ci am contribuit după posibilităţi şi la menţinerea clubului pe linia de plutire. Marşul organizat în anul 2009 a dus la renunţarea d-lui Bosânceanu la datoria pe care o avea de recuperat de la Farul. Campaniile de redistribuire a 2% din impozit şi celelalte donaţii (în special cele din 2013) au reprezentat contribuţii importante pentru organizarea unor partide şi pentru soluţionarea unor probleme administrative. Inclusiv sâmbătă, 16.04.2016, în ciuda rezultatului catastrofal cu Dunărea Călăraşi, am rămas la stadion şi am făcut ecologizarea pe care am anunţat-o. Şi ne-am ţinut de cuvânt mereu. Ne-am dat banii, timpul, dragostea şi chiar şi sângele pentru acest club şi o vom face şi de acum încolo.

3. Nu îl agreăm pe dl. Giani Nedelcu, dar nici nu dorim să fie îndepărtat de la club. A fost singurul care în ultimii ani a sprijinit echipa şi, în mare măsură, supravieţuirea şi ascensiunea de acum a Farului i se datorează. Dar îi solicităm să renunţe la orgolii, să iasă public şi să declare la ce negocieri a participat, ce i s-a propus şi ce a solicitat de la potenţialii investitori.

4. Ne-am săturat de zvonuri! Dacă se doreşte cu adevărat o implicare la clubul Farul, de ce nu se întâlnesc părţile implicate? Şi cât mai curând! Şi cât se poate de public! Ne dorim să fie date cărţile pe faţă. Aşa cum în trecut am acţionat ca mediatori între conducere şi jucători, putem să contribuim şi la coalizarea tuturor celor care doresc binele Farului. Când Gh. Hagi a dorit să-şi mute echipa pe stadionul „Farul” am fost consultaţi şi noi, pentru că era o decizie cu impact asupra ambelor părţi. Acum ne vedem ignoraţi, iar această situaţie nu poate crea decât o percepţie negativă, pentru că fiecare parte are propria versiune, iar versiunile niciodată nu coincid.

5. Mai demult, am realizat o coregrafie simplă, cu mesajul “Constantinescu, Bosânceanu, Nedelcu, întâlniţi-vă pentru binele FARULUI!”. Era şi este exact acelaşi mesaj pe care dorim să-l transmitem şi acum! Invităm public la un dialog pe toţi cei care doresc binele Farului! Şi solicităm ca la discuţii să participe şi o delegaţie formată din suporteri farişti.

Nu există fotbal fără suporteri şi ne dorim să participăm la luarea oricărei decizii ce vizează viitorul clubului Farul! Întâlniţi-vă cât mai curând dacă doriţi binele FARULUI! Şi faceţi-o public!”.

Citeşte şi:

Scandal uriaș la FC Farul!

Umilinţă totală pentru FC Farul

Șansa reabilitării pentru FC Farul

FC Farul, între dorință și neputință