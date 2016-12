Șansa reabilitării pentru FC Farul

Umilită săptămâna trecută la Brăila, FC Farul Constanța are ocazia de a se revanșa în fața suporterilor în meciul cu Dunărea Călărași, programat sâmbătă, pe stadionul „Farul”, de la ora 11.00, în etapa a 2-a din play-off-ul Seriei 1 a Ligii a 2-a. În plus, echipa pregătită de Ilie Stan are nevoie de un succes pentru a rămâne cu șanse reale în lupta pentru promovare, chiar dacă tehnicianul grupării de pe litoral susține că meciul împotriva călărășenilor nu este decisiv. „Este un joc foarte important, dar nu decisiv, pentru că mai sunt multe etape până la finalul campionatului. Și celelalte contracandidate pot face pași greșiți, astfel totul este posibil. Ne dorim să învingem sâmbătă”, a spus „Iliesta”. Antrenorul constănțean mizează și pe o altfel de atitudine a elevilor săi, care trebuie să demonstreze că la Brăila a fost un accident. „Nu pot face mari schimbări, pentru că nu este timp de așa ceva. Dacă jucătorii își doresc cu adevărat să lupte pentru promovare, este momentul să o arate. Mi s-ar părea normală o răbufnire de orgoliu. Să ia exemplul celor de la Liverpool și să lupte până la final. Nu jucăm cu Real Madrid, ci cu o altă echipă din liga secundă, care se bate pentru primele locuri, ca și noi. Vreau ca fiecare jucător să fie concentrat și să văd plăcerea de a juca și a câștiga”, a adăugat Ilie Stan.

Echipa probabilă de start a Farului: Negrilă - Băjan, Fl. Pătraşcu, D. Bratu, Zugravu - V. Munteanu, Vezan, Ad. Ionescu, Tigoianu - Pătulea, S. Chiţu.

Tot sâmbătă vor avea loc și celelalte meciuri din play-off-ul Seriei 1: SC Bacău - Dacia Unirea Brăila (ora 11.00) și Academica Clinceni - Rapid București (ora 13.00, în direct Digi Sport 1 și Dolce Sport 1).

Clasament play-off: 1. Rapid 25p (golaveraj 1-2), 2. Brăila 24p (4-0), 3. Călăraşi 24p (1-1), 4. Clinceni 20p (1-1), 5. FC FARUL 19p (0-4), 6. SC Bacău 18p (2-1).

După încheierea partidei de sâmbătă, suporterii Farului au anunțat, pe pagina de Facebook FC FARUL Constanţa 1920, că vor participa la o acțiune de ecologizare a stadionului „Farul” şi a împrejurimilor. „Considerăm că a fi suporter presupune şi o importantă componentă civică şi ne dorim un oraş, un stadion şi, de ce nu?, un fotbal mai curat. Rămâne de datoria noastră să facem curat în locul unde am trăit şi bucurii, dar şi tristeţi, loc care a devenit pentru mulţi o a doua casă. Nouă ne pasă de FARUL!”, au scris fanii formației constănțene.

