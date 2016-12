Umilinţă totală pentru FC Farul

După ruşinea de la Brăila, FC Farul Constanța s-a făcut din nou de râs, fiind umilită chiar pe teren propriu de Dunărea Călăraşi, în partida disputată sâmbătă, în a doua etapă din play-off-ul Seriei 1 a Ligii a 2-a, şi încheiată cu un scor de tenis în favoarea oaspeţilor, 6-0. Ca şi în meciul direct de la Constanţa din sezonul regulat, când călărăşenii cu marcat tot atâtea goluri, impunându-se cu 6-2, jucătorii formaţiei de pe litoral au părut că nu prea vor să joace, campion la acest capitol fiind Doru Bratu. Ajuns dintr-o greşeală la FC Steaua, unde a bifat vreo două jocuri, fundaşul central a fost penibil în disputa cu Dunărea, deplasându-se pe teren fără vlagă şi cu o atitudine sfidătoare atât faţă de coechipieri, cât şi față de antrenor. Mai mult, le-a permis atacanţilor călărăşeni să zburde în careul gazdelor, iar rezultatul s-a văzut pe tabela de marcaj. Pe fondul gafelor imense comise de apărarea Farului, oaspeţii au marcat de două ori în prima repriză, prin Kanda, în min. 32 şi 44, în timp ce constănţenii se pot lăuda cu lovitura liberă executată de Băjan în transversală şi cu câteva acţiuni rapide, finalizate cu centrări eronate.

La reluare, Pătulea a rămas la vestiare, fiindu-i reproşat jocul mult mai individualist, în timp ce Bratu a continuat să se plimbe pe teren. Drept urmare, diferenţa de pe tabela de marcaj a crescut în min. 51, când V. Alexandru a profitat de o bâlbâială a defensivei gazdelor la o lovitură de colţ şi a trimis în plasă. Spectacolul jenant oferit de gazde a continuat, iar Bratu s-a gândit că ar fi cazul să iasă şi mai mult în evidenţă şi l-a faultat pe Kanda în propria suprafaţă de pedeapsă, V. Alexandru executând perfect de la punctul cu var. A fost momentul când galeria constănţeană şi-a ironizat favoriţii şi a simulat în câteva rânduri bucuria marcării unui gol de către FC Farul, taxând astfel atitudinea penibilă a elevilor lui Ilie Stan. Hotărât să-şi facă numărul până la capăt, Bratu a făcut rost de un al doilea cartonaş galben şi a plecat la cabine în min. 68. Două minute mai târziu, Kanda a realizat tripla, după o nouă gafă a defensivei gazdelor, iar V. Alexandru l-a imitat în min. 74, stabilind scorul final.

ILIE STAN A VRUT SĂ PLECE

La finalul partidei, Ilie Stan a dezăvluit că a vrut să plece de la FC Farul cu o zi înaintea partidei, nemulţumit de mai multe evenimente petrecute în sânul echipei, cel mai probabil iscate de nemulţumirile jucătorilor în privinţa restanţelor financiare. „În mod normal, ar fi trebuit să vină jucătorii la conferinţă de presă, dar asta este, mi-am asumat acest rol. Îmi pare rău, pentru că ar fi trebuit să plec de atunci, după meciul cu Gloria Buzău. Am simţit de atunci că echipa nu este pregătită, din toate punctele de vedere, şi îmi pare rău că i-am făcut pe suporteri şi pe toţi constănţenii să creadă într-un obiectiv măreţ, de a promova. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar toate se sparg în capul meu. Dacă nu vor să înţeleagă că fotbalul nu se face fără sacrificii şi fără muncă, nu am ce să fac. Sunt mai multe probleme şi am spus încă de vineri că nu-mi asum rezultatul din meciul cu Dunărea. Nu se poate continua aşa şi trebuie să vină un moment zero. În condiţiile actuale, ce s-a realizat în sezonul regulat este foarte mult. Rămân până la finalul sezonului şi, dacă se va schimba ceva, continuăm şi în campionatul următor. Vineri, am vrut să plec, dar acum nu mai vreau. Dacă ei vor să mă dea afară, asta e”, a spus „Iliesta”.

VEZAN ŞI FL. POPA, PUŞI PE LIBER

FC Farul s-a despărţit de doi jucători veniţi în această vară de la Delta Dobrogea Tulcea, Ovidiu Vezan şi Florin Popa, cărora le-au fost reziliate contractele. „Indiferent de ceea ce se întâmplă, nu pot să accept să am un jucător în echipă cu 15 kilograme în plus, aşa că îmi asum faptul că am renunţat la Vezan. Nu poţi să stai pe teren, s-a dus fotbalului când doar băteai lovituri libere şi cornere. Înainte de meciul cu Buzăua venit şi mi-a spus că nu joacă dacă nu se întâmplă nu ştiu ce lucru, dar l-am băgat şi aţi văzut cum a jucat. Nu am nimic cu el, dar i-am zis că atât timp cât voi fi eu la echipă, el nu va mai juca. Mie îmi place disciplina şi respectul între jucători. Lui Florin Popa i s-a reziliat contractul, pentră că a vrut să plece. Şi lui Vezan i s-a reziliat angajamentul. Pe Doru Bratu nu l-am schimbat la pauză, pentru că nu aveam soluţii”, a explicat Ilie Stan.

Au evoluat echipele - FC Farul (antrenor Ilie Stan): Negrilă - Băjan, Fl. Pătraşcu, D. Bratu, Zugravu - Tigoianu (80 Manole), Ad. Ionescu, C. Milea, C. Neagu - Pătulea (46 Al. Ioniţă I), S. Chiţu (64 V. Munteanu); Dunărea: G. Popa - Ţenea, Bumbac, M. Popescu, Vădrariu - Sg. Popescu, Preoteasa - V. Balint (46 V. Andrei), Alami (53 S. Matei), Kanda (71 Al. Stoica) - V. Alexandru. Marcatori: Kanda 32, 44, 70, V. Alexandru 74, 51-pen., 58. Cartonaşe galbene: Tigoianu, D. Bratu 2. Cartonaş roşu : D. Bratu 68.

Celelalte rezultate din play-off: SC Bacău - Dacia Unirea Brăila 2-1 şi Acvademica Clinceni - Rapid 2-3.

Clasament play-off: 1. Rapid 28p (4-4), 2. Călăraşi 27p (7-1), 3. Brăila 24p (5-2), 4. SC Bacău 21p (4-2) 5. Clinceni 20p (3-4), 6. FC FARUL 19p (0-10).

