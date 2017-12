CONFUZIUS - Hexi și bieții români

Am început să scriu despre Hexi deși toată lumea cam asta a făcut zilele astea. Așa că zic și eu pe scurt câteva vorbe…

Pentru că toate lucrurile din ţara asta trebuie să aibă un început, ne-am gândit cu toţii că începutul e la Traian Băsescu. Şi toţi credeam că domnul preşedinte este cel mai informat om din ţară, iar cu informaţiile astea face ce vrea şi împotriva cui vrea. Aşa vrea şi SRI-ul să credem în continuare, aşa că au ieşit cu comunicatul celor 100 de informări către preşedinte şi către primul-ministru și alți factori determinanți!!!, în care au arătat şi că dezinfectantul e apă chioară şi că licitaţiile erau trucate (nu am înțeles prea bine dacă au constatat de 100 de ori probleme legate de licitații sau au tot trimis aceeași adresă de o sută de ori sau la o sută de factori determinanți). Doar că fostul preşedinte a răspuns prompt că el nu a fost niciodată informat despre aceste probleme Hexi. Şi cam acelaşi lucru îl spune şi fostul premier! Deja lucrurile iau o întorsătură gravă, pentru că primul lucru care rezultă de aici este că cineva minte. Cum preşedintele a făcut un pas înainte şi a cerut SRI-ului să arate acele note de informare, pare că e sigur pe el. Doar că lucrurile nu se opresc aici, deoarece SRI avea obligaţia legală (conform legii de organizare şi funcţionare, Lg 14/1991) să informeze organele de urmărire penală dacă era vorba de aspecte penale, adică de pregătirea sau săvârşirea de infracţiuni, iar fiind vorba de corupţie şi licitaţii trucate, competența aparţinea DNA. Şi atunci SRI trebuie să ne arate şi aceste note de informare către organele de urmărire penală. Şi de aici mai departe organele de urmărire penală trebuie să ne arate ce au făcut cu aceste informaţii. Între timp, șefa de la DNA declară că a avut o sesizare (probabil de la un cetățean) legată de Hexi, dar erau niște chestiuni ce nu țin de competența DNA, asa că a dosarul a fost trimis la Parchetul de sector și clasat și doamna nici nu era atunci șefă la DNA. De aici tragem concluzia că de peste 3 ani de zile SRI NU A INFORMAT DNA despre problemele legate de Hexi. Sau cel puțin despre problemele reale, pentru că, dacă ar fi spus de trucarea licitațiilor și abuzul în serviciu al funcționarilor care au organizat licitațiile (atenție, e vorba de peste 3.000 de licitații!!!), sesizarea era de competența DNA.

Toate bune, doar că rezultatul informărilor îl vedem, mii de oameni infectaţi şi probabil sute sau mii de morţi (raportul Președinției spune că aproximativ 60.000 de oameni mor într-un an în spitale cu șanse de supraviețuire!!!). Este clar că cel puţin o instituţie nu şi-a făcut datoria sau şi-a făcut-o în mod defectuos (și aici urmează să avem o discuție depre acest termen - “defectuos”). Aici nu se mai pune problema de demisie, aici avem deja abuz în serviciu şi tăinuirea infractorilor, infracţiuni de corupţie şi cel puțin ucidere din culpă. Nu ştim încă dacă e şi ceva complicitate, dar cu siguranţă vom afla.

Apelând la memorie, observăm că în urmă cu câteva luni au murit 64 de oameni în Colectiv şi această tragedie şi-a asumat-o politic premierul Ponta plătind cu funcţia, iar penal au fost considerați răspunzători Popescu-Piedone şi cei trei patroni. Ştim cu toţii că Ponta are problemele lui, dar evident că nu avea nicio vină pentru drama de la Colectiv, rezultată din modul de folosire a unor artificii care evident nu intră în sarcina premierului. Dar a plătit cu funcţia. Până la această oră nu ştim dacă Popescu-Piedone are vreo vină, dar a plătit cu funcţia şi i s-a făcut şi dosar penal. Vom vedea dacă şi-a îndeplinit defectuos activitatea, dar a plătit deja cu funcţia şi are o anatemă morală greu de dus. Prin comparaţie, cred că de la SRI trebuie să-şi scrie demisia cel puţin un şef, iar din cadrul parchetelor cel puţin vreo doi şefi (asta pentru că ştim că o plângere a existat deja la DNA, care a trimis-o la un parchet de pe lângă o judecătorie de sector). Cum recunoașterea si responsabilitatea nu sunt caracteristica conducerilor acestor instituţii, este cazul să intervină cei care controlează aşa ceva.

Primul care trebuie să înceapă o anchetă este Parlamentul, respectiv Comisia de control al SRI, iar la lucrări trebuie să participe în calitate de invitaţi şefii celor două Camere ale Parlamentului (cu menţiunea că până atunci Zgonea trebuie să plece să-şi scrie rapoartele în linişte, din poziţia de parlamentar neafiliat).

A doua instituţie care trebuie să înceapă o anchetă internă este Parchetul General şi în paralel Inspecţia judiciară, care trebuie să raporteze către CSM situaţia. Aici nu vorbesc despre o anchetă împotriva renumitului domn Condrea, așa cum face în prezent Parchetul General pentru niște fapte ridicole gen zădărnicirea combaterii bolilor, când acolo sunt orori. Domnul procuror general este prea nou în funcție și sperăm că nu începe prost acest mandat, care să-i strice lunga carieră în parchete prin ascunderea adevăratelor probleme.

Presa de investigaţie este datoare să muncească în paralel pentru că, aşa cum ştim, cele două instituţii pot beneficia de încrederea a 60% din populaţie, dar ceilalţi 40% nu cred, ci ştiu cum se muşamalizează aceste cazuri.

Este clar deja pentru toată lumea că preşedintele trebuie să convoace CSAT-ul şi să ceară toate informaţiile despre acest caz, iar apoi, în cunoştinţă de cauză, să dispună măsurile dureroase, dar necesare de eliminare a vinovaţilor din funcţiile publice prea demult deţinute. Este momentul să arate ţării că e în stare să apere populaţia de ameninţările interne şi să asigure sănătatea publică a naţiei. Vremea acţiunilor mici, de genul şi-a dat demisia ministrul Sănătăţii, e deja trecută. Serviciile secrete trebuie puse cu adevărat sub control civil, siguranţa naţională trebuie să înceapă cu problemele principale ale naţiei, printre care prima este clar Sănătatea, iar lupta anticorupţie trebuie începută prin curăţirea instituţiilor de represiune şi primenirea lor şi apoi concentrată pe corupţie şi nu pe lupte de putere şi agenda politică.

În tot acest scandal medical secretizat cât se poate de mult, șefa DNA cheamă poporul să apere statul de drept de… Curtea Constituțională, pentru motivul că are DNA-ul în lucru un anumit număr de dosare. Până acum am trăit cu impresia că CCR analizează sesizările raportat la Constituție și nu la numărul de dosare ale unui parchet, dar iată că în sfârșit am aflat care sunt argumentele DNA pentru verificarea constituționalității unui text de lege! Ce e însă și mai grav este faptul că se solicită sau instigă la o acțiune a populației împotriva CCR!!! Dacă tot vreți să chemați poporul în stradă, atunci or să vină oamenii să spună că s-au săturat să plătească asigurări de sănătate degeaba, să le moară bebelușii prin spitale şi să se dea vina pe brânză şi apă minerală, să meargă cu o boală banală în spitale şi să moară de alta, să ardă de vii aiurea prin cluburi pentru că vor să asculte nişte muzică sau să moară sportivii la meciuri de fotbal unde serviciul medical de urgenţă e prezent, în timp ce instituţiile de represiune urmăresc gagicile lui Nichita. Apropos de intimitate, am văzut un comunicat (alţii i-au spus ameninţare) al şefei DNA legat de încălcarea vieţii ei private. Câtă ipocrizie, când din dosarele secrete ale instituţiei pe care o conduce “scapă” pe surse convorbiri telefonice între oameni politici şi iubitele lor sau dintre ei şi prieteni de-ai lor, fără nicio legătură cu dosarul! Acolo nu mai există dreptul la viaţă privată şi la intimitate? Sau mesajul de la doamna ministru al Justiţiei că drepturile omului sunt “teoretice” e tot o chestie selectivă, cum vedem că se tot face în ultima vreme? Același aspect pe care marea procuroare comunistă ajunsă europarlamentar democrat, Monica Macovei, l-a subliniat ca să fie clar pentru toată lumea: într-o ţară cu criminalitate ridicată (adică se referea la România) “drepturile omului nu pot fi exercitate pe deplin”! Şi încă un astfel de om politic care apără statul de drept, evident tot teoretic și fără drepturi depline, încasează un salariu nesimţit fără jenă!

Încă o dată se vede cât de departe de cetăţeni şi de siguranţa lor sunt aceste instituţii care trebuie să ne apere și care sunt argumentele juridice folosite. Cât de indiferente sunt la dramele noastre şi mai ales ce se ascunde în spatele ”câmpului tactic” care parcă trebuia să meargă până la capăt (acolo unde era interes, adică doar în dosare…) şi luminilor aprinse în mod voit pe clasa politică pentru a distrage atenţia de la marile probleme ale noastre!

În timpul acesta, Moise Guran a devenit apărătorul statului de drept neconstituțional, dar nu suflă o vorbă despre faptul că Hexi tocmai și-a cerut insolvența!!!