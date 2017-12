Constanța, fără candidat pentru postul de inspector școlar general

21:21:45 / 24 Februarie 2015

pacat

Sunt profesor de 27 de ani in sistemul preuniversitar constantean. Trebuie sa fii mult prea prost si foarte rau intentionat sa nu recunosti ca din iunie 2012 de cand e general Popescu chiar se vede ca la Constanta este o disciplina. Ofticati sunt doar cei care erau invatati sa dea plocoane inspectorilor, sa cumpere posturi, sa cumpere diplome de bac, sa cumpere diplome de capacitate, sa-si transfere odraslele de machidoni dupa bunul lor plac la ce licee doreau. Cinste lui Popescu ca nu a cedat presiunilor lui Stan, cinste lui ca a avut coloana vertebrala si a muncit in 3 ani cat nu a muncit nici un general dupa 89. Si asta tocmai pentru ca nu e din sistemul preuniversitar. Uitati colegi cum stateati pe la cozi in inspectorat acum cativa ani pentru o adeverinta sau pentru o decizie....si uitati modul in care erati tratati de inspectori de parca ei erau Dumnezeu pe Pamant ...e bine acum? Mi-e rusine ca sunt coleg cu unii care semneaza la comentarii ca fiind profesori. Cred totusi ca acestia sunt niste impostori . Pentru ca profesorii din Constanta cunosc adevarul. Si il respecta pe Popescu. Felicitari !