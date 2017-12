CONSTANŢA - Doi noi consilieri locali municipali

Consiliul Local Municipal Constanţa (CLM) are, începînd de ieri, doi consilieri noi: Mircea Dobre şi Ecaterina Prodan. Mandatele rămăseseră vacante după ce Lucian Băluţ a devenit deputat PSD de Constanţa, după moartea regretatului deputat social-democrat Corneliu Dida, şi respectiv demisia lui Cristinel Dragomir, ca urmare a cîştigării concursului pentru postul de director al Direcţiei de Administraţie Publică şi Judiciară (DAPJ) din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa, concurs pe care l-a susţinut în decembrie anul trecut. În Legea 393/2004 privind statutul aleşilor locali se precizează că funcţia de consilier local este incompatibilă cu calitatea de funcţionar public. „Aveam 30 de zile pentru a decide pentru ce post să rămîn şi am ales să ocup funcţia de director în cadrul DAPJ. În ultima şedinţă de CLM mi-am dat demisia din funcţia de consilier municipal”, a declarat noul director al DAPJ, Cristinel Dragomir. Mircea Dobre şi Ecaterina Prodan sînt următorii consilieri pe lista aleşilor locali PSD votată în 2004, care şi-au păstrat apartenenţa la partid. Cele două proiecte de hotărîre privind validarea în funcţie pentru cei doi consilieri municipali au fost votate ieri, în cadrul şedinţei CLM, cu unanimitate de voturi. Pe ordinea de zi s-a aflat şi un proiect de hotărîre privind aprobarea cooperării municipiului Constanţa, în perioada 1 mai – 15 decembrie 2008, cu Clubul Sportiv Power Marine, în vederea realizării în comun, în staţiunea Mamaia, pe lacul Siutghiol, a concursului internaţional nautic Class One „Romanian Grand Prix” pentru ambarcaţiuni de mare putere, ce se va derula în perioada 29 – 31 august 2008. Şi acest proiect de hotărîre a fost votat de consilieri.