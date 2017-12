Constanța: 34 de grade C la umbră! Vezi când!

Meteorologii anunță temperaturi extrem de ridicate la Constanța, în următoarele zile. Astfel, marți, 11 iulie, vremea va fi excelentă pentru plajă, cu temperaturi maxime cuprinse între 24 și 32 de grade C și minime între 16 și 21 de grade C. Miercuri sunt anunțate temperaturi de până la 34 de grade C, în vreme ce minimele se vor situa în intervalul 18 și 21 de grade C. Joi, 13 iulie, sunt șanse mari să ne răcorim puțin, meteorologii anunțând precipitații și descărcări electrice. Maximele pentru această zi se vor menține însă extrem de ridicate, de până la 34 de grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 16 și 21 de grade C.

Chiar dacă vremea va fi extrem de frumoasă, este bine să ascultați sfaturile medicilor și să nu vă expuneți la soare la orele amiezii. Nu uitați să vă hidratați și să consumați cât mai multe fructe și legume. Capul trebuie să fie acoperit, iar hainele trebuie să fie de culoare deschisă, din fibre naturale.