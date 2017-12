Constanţa dă primul ministru de după Revoluţie

Rezultatele excelente la alegerile locale au fost confirmate de organizaţia PSD Constanţa la alegerile generale din 30 noiembrie. Prin urmare, după ce PSD Constanţa a reuşit să obţină peste 50% din voturile alegătorilor la parlamentare, reprezentanţii organizaţiei au participat la negocierile pentru stabilirea Guvernului, în scopul obţinerii unui post de ministru. Ieri, social democraţii şi-au dat votul pentru nominalizarea viceprimarului municipiului Constanţa, Nicolae Nemirschi, pentru ocuparea funcţiei de ministru al Mediului şi Dezvoltării Durabile. În toată această perioadă, preşedintele PSD Constanţa, primarul Radu Mazăre, s-a aflat la Bucureşti, unde a participat la deciziile conducerii partidului. Mazare a declarat ieri că şi l-a rupt de la suflet pe viceprimarul Nicolae Nemirschi pentru a-l trimite la Bucureşti, în Guvernul lui Emil Boc. „Este şi preşedintele Zonei Metropolitane Constanţa. Chiar dacă, iniţial, el nu a vrut, ulterior a spus: “Şefu’ dacă trebuie să mă duc la Bucureşti, ăsta-i ordinul, o să mă duc”. A venit, s-a prezentat, a fost votat. A fost şi o chestiune de orgoliu. Timp de patru ani am fost chinuiţi, nu am putut să facem la Constanţa şoseaua de coastă, marina, Orăşelul lacustru. Iar Ministerul Mediului ar trebui să fie un minister care dezvoltă, nu un minister care este o frînă. Şi atunci, dacă patru ani s-a constituit într-o frînă pentru Constanţa, am zis că lucrul acesta nu trebuie să se mai întîmple nicăieri în ţară. Nemirschi este un om de calitate, acesta fiind şi motivul pentru care a condus detaşat“, a declarat Mazăre. Nicolae Nemirschi a reuşit să treacă lejer de votul membrilor CexN, fiind apreciat pentru seriozitatea sa atît în cadrul partidului, cît şi în activitatea sa în administraţie. „Problemele Constanţei sînt destul de mari şi am suferit destul de mult pentru problemele de mediu“, a declarat, ieri, Nemirschi. El a subliniat că, în discursul ţinut în faţa colegilor săi, a anunţat că va deschide uşa pentru 41 de persoane care vor intra oricînd la Minister şi a precizat că ştie ce înseamnă, după 10 ani de administraţie, să ai uşa închisă cînd vii la Centru. „Constanţa a fost declarată unul dintre cei şapte poli de creştere a României, lucru la care am muncit şi eu foarte mult. Asta înseamnă că vor veni nişte finanţări în mod special pentru dezvoltare, iar aici vorbim despre Programul Operaţional Regional. Cred că acum voi găsi toate argumentele legale ca să putem realiza, la nivelul municipiului Constanţa, programele pe care nu am putut să le ducem la îndeplinire“, a afirmat Nemirschi. Referitor la trecerea plajelor din administraţia Apelor Române în cea a autorităţilor locale şi la şoseaua de coastă, Nemirschi a spus că „lucrurile sînt relativ legate de o altă cale, iar dacă lucrurile vor decurge normal pînă săptămîna viitoare şi Guvernul va fi pus în funcţie după hotărîrea Parlamentului, va avea o discuţie cu primul ministru şi pe această temă“. Prim-vicepreşedintele PSD Constanţa, preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, consideră că nominalizarea lui Nemirschi la Mediu este o încununare a eforturilor depuse de partid la Constanţa. „Eu sînt mulţumit pentru faptul că judeţul Constanţa, Dobrogea, dă primul ministru de după Revoluţie. Nicolae Nemirschi este un om din echipa noastră, este un om foarte bine pregătit profesional, a făcut foarte multe proiecte, a atras fonduri structurale europene, iar la acest Minister al Mediului, România trebuie să ia anual cîteva miliarde de euro care să balanseze criza ce ne aşteaptă şi să dezvolte infrastructura de mediu din România“, a declarat Constantinescu.

Portret de ministru

Nicolae Nemirschi s-a născut în 9 martie 1959 în Constanţa. A absolvit Institutul de Construcţii Bucureşti - Facultatea de Instalaţii pentru Construcţii, în 1984. Între 2002 şi 2004 a urmat studii postuniversitare de specialitate \"Managementul şi finanţarea dezvoltării locale\", la Universitatea Ecologică Bucureşti, iar între 2005 şi 2007 a urmat masteratul “Drept Social European\" la Universitatea “Ovidius” Constanţa, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative. În prezent, Nicolae Nemirschi este doctorand la Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti. El a lucrat între 1987 şi 1990 ca şef serviciu tehnic la Întreprinderea de Hoteluri şi Restaurante Mamaia, apoi între 1990 şi 1992 a fost director adjunct la SC Mamaia SA. Între 1998 şi 2000 a ocupat funcţia de preşedinte al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România, Centrul Teritorial Constanţa. Din anul 2000 lucrează în cadrul Primăriei Constanţa, unde a fost întîi director executiv în cadrul Direcţiei de Patrimoniu, pînă în 2001, iar între 2001 şi 2004 a ocupat funcţia de arhitect şef în cadrul Direcţiei de Urbanism. Din 2004 şi pînă în prezent este viceprimar al municipiului Constanţa, fiind la al doilea mandat. Nicolae Nemirschi este membru PSD din anul 2002. Este căsătorit şi are doi copii.