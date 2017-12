Constănţeni, în lotul olimpic la Chimie

Printre olimpicii constănţeni care au reuşit şi în acest an să se califice la etapele internaţionale ale olimpiadelor şcolare se numără şi doi tineri pasionaţi de chimie, ambii elevi ai Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân” (CNMB). Paul Haidu Gerea este abia în clasa a IX-a, dar participă la competiţiile şcolare pentru ştiinţele exacte încă din generală. Chimia a descoperit-o în clasa a VII-a, când se predă pentru prima dată în şcoală. De atunci a participat la toate concursurile ce testau cunoştinţele de chimie. Cele mai mari performanţe le-a obţinut la olimpiadele naţionale. Anul acesta, pentru a doua oară la rând, a reuşit să facă parte din lotul lărgit pentru Olimpiada Internaţională de Chimie pentru că a obţinut premiul I la etapa naţională a competiţiei. Dar nu este singura performanţă obţinută recent. El face parte şi din lotul lărgit pentru Olimpiada de Ştiinţele Pământului. „Faza naţională a olimpiadei s-a organizat la Iaşi. Sincer, nu mi-a plăcut organizarea, pentru că stăteam la un cămin care era foarte departe de locul unde am susţinut olimpiada. Într-adevăr, eram mulţi, dar şi distanţele erau foarte mari. Şi subiectele au fost destul de grele. Mi-a plăcut mai mult oraşul Focşani, unde s-a organizat Olimpiada de Ştiinţele Pământului, deşi se spune că Iaşiul e mai frumos”, a spus Paul.

SUBIECTE MULTE, TIMP DE LUCRU PUŢIN Alături de Paul, din lotul lărgit pentru chimie face parte şi constănţeanca Diana Anastase, elevă în clasa a XI-a. Şi ea participă la concursurile de chimie din ciclul gimnazial. „Subiectele din acest an s-au bazat mai mult pe intuiţie şi mai puţin pe teorie. Am avut nouă subiecte, mai multe decât anul trecut, pe care a trebuit să le rezolvăm în cinci ore. Din punctul meu de vedere, timpul a fost scurt, pentru că, de obicei, un subiect se rezolvă cam într-o oră ca să ai siguranţa că ai dat soluţia bună. N-am ştiut că vor fi mai multe subiecte”, a spus Diana. Ea a mărturisit că, iniţial, era străină de chimie, dar, în timp, profesorul de la clasă a fost cel care a determinat-o să-şi descopere pasiunea pentru această materie. „Abia anul trecut mi-am dat seama cât de mult îmi place chimia. Dacă până acum mă gândeam să dau la Facultatea de Medicină, în prezent mă gândesc serios ca, mai departe, să mă axez pe chimie organică şi să intru în cercetare”, a spus Diana. Eleva are mai multe variante. Ea se gândeşte atât la facultăţile din România, unde este deja admisă datorită performanţelor obţinute, cât şi la unităţile de învăţământ din străinătate. Îi fac cu ochiul instituţiile de învăţământ superior din SUA, pentru că dau posibilitatea studentului să opteze pentru ce specializări îşi doreşte. Ea spune că acolo ar putea face atât chimie, cât şi alte cursuri.

PREGĂTIRE LA BUCUREŞTI Atât Diana, cât şi Paul urmează să plece, astăzi, la Bucureşti, la Facultatea de Chimie, pentru a participa la pregătirea pentru olimpiadă. Timp de două săptămâni vor participa atât la cursuri, cât şi la testări care vor decide ce elevi vor face parte din lotul restrâns pentru trei competiţii internaţionale la chimie (Olimpiada Internaţională de Chimie - patru elevi, Olimpiada Internaţională de Chimie „D. Mendeleev” - şase elevi şi Balcaniada de Chimie - trei elevi). Dintre cei 20 de elevi calificaţi la lotul lărgit, 13 ar urma să fie selectaţi pentru cele trei competiţii internaţionale. „Îmi place atmosfera de la pregătirea pentru olimpiadă. Toţi vom fi în competiţie. La cursuri, primele locuri se ocupă imediat şi toată ziua se învaţă, fie că eşti la masă, fie în pauze. Vom face pregătire opt ore pe zi”, a spus Diana.