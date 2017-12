Constănţenii sunt rugaţi să doneze sânge

18:31:30 / 08 August 2014

Cand se va schimba ceva!

Am mai scris si cu vreo doua saptamani in urma....ca de pomana rugati constantenii sa doneze in conditii le in care un om vine si pierde 4-5 ore ca sa doneze sange! Este umilitor sa vii si sa stai acolo cate 4 ore cand marea majoritate sunt oameni care o fac ptr acele bonuri! Ca daca ar veni omul si ar rezolva in maxim o ora nu s-ar mai simti umilit si asemuit cu aceia care o fac ptr bani! Ce placere mai mare decat sa vii pe caldura asta si sa stai acolo pe folul centrului de recoltari? Cand o sa angajati personal si lucrurile se misca mai rpd...atunci eu care donez frecvent pot sa-mi conving prietenii sa vina....far nu cu riscul sa ma injure ca si-au pierdut ziua stand la rand alturi de toti nevoiasi iar d-na director sa-mi spuna ca lucrurile nu se misca mai rpd fiindca nu au personal si ca mai mult de 30 de pesoane pe zi nu pot primi! Deci nu mai faceti apel catre cetateni....faceti apel catre ministerul sanatatii....ca sa va ajute si atunci oamenii au sa vina cu usurinta daca lucrurile se misca repejor!