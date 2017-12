Constantin Jujan, directorul Complexului Energetic Hunedoara, a demisionat

Directorul general al Complexului Energetic Hunedoara, Constantin Jujan, a demisionat din funcţie, el acuzând că acordarea împrumutului sub formă de ajutor de stat de la Guvern întârzie, în condițiile în care există un calendar convenit cu FMI și Comisia Europeană privind activitățile CEH. ”Am demisionat din cauza întârzierii acordării împrumutului sub formă de ajutor de stat de la Ministerul Finanţelor Publice, cele 98 de milioane de lei aprobate prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 22/2015. S-a întârziat prea mult din cauza birocraţiei. Este şi un calendar convenit cu Fondul Monetar Internaţional (FMI), Comisia Europeană (CE), privind activităţile companiei. Urma să facem achiziţii de certificate, era nevoie de bani şi pentru programul de restructurare. Dar s-a ieşit din aceste termene”, a declarat Constantin Jujan. Jujan a precizat că a discutat despre aceste probleme şi cu ministrul Energiei, Andrei Gerea, însă nu s-a ajuns la nicio concluzie. ”Se ştia deja că societatea are o situaţie dificilă. Orice întârziere o afectează şi mai mult”, a adăugat Jujan. Constantin Jujan ocupa funcția de director al CEH din luna februarie a acestui an.