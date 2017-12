Copiii americani, pe locul 2 în topul sărăciei din țările dezvoltate

SURCLASAȚI DE ROMÂNI Un articol publicat ieri pe site-ul Russia Today trage un semnal de alarmă asupra sărăciei în care se zbat tot mai mulți copii din țările dezvoltate, bazându-se pe un raport întocmit de Unicef în anul 2013. În clasamentul Unicef, SUA ocupă un rușinos loc 2 la capitolul copiilor săraci, fiind surclasată, spre rușinea noastră, doar de copiii din România.

Peste 20% din copiii SUA, circa 16 milioane, se află în evidențele programului de asistență alimentară, potrivit unui raport guvernamental. Acest număr aproape s-a dublat de la marea criză economică izbucnită în 2007. Aproape un sfert din copiii asistați ai SUA trăiesc sub limita sărăciei! Mai mult de unul din cinci din cei 73,7 milioane de copii din SUA se află în evidențele Programului Național de Asistență Alimentară (SNAP), cunoscut ca Programul pentru Cartele Alimentare. Russia Today citează aceste date din raportul întocmit de Census Bureau (oficiul federal de statistică) și dat publicității miercuri. Înainte de izbucnirea crizei economice, doar un copil din opt, circa nouă milioane, beneficia de cartele pentru hrană, fiind în evidențele SNAP. 23,1% din copiii SUA se află sub pragul sărăciei, adică trăiesc în gospodării în care venitul este mai mic de jumătate din venitul mediu estimat în SUA, de 23.834 dolari pe o familie cu patru membri. Doar România dă clasă, în sensul prost al cuvântului, Americii, cu 23,6% copii. Potrivit unui raport al Children’s Defense Fund, în SUA trăiesc 6,5 milioane de copii. Copiii săraci ai SUA depășesc ca număr locuitorii din 12 state americane la un loc: Alaska, Hawaii, Idaho, Maine, Montana, New Hampshire, North Dakota, Rhode Island, South Dakota, Vermont, West Virginia și Wyoming, fiind mai numeroși decât locuitorii Danemarcei și Finlandei la un loc!

PROGRAM TEMPORAR EXTINS PE TERMEN NEDETERMINAT Când SNAP și-a început activitatea, la mijlocul anilor '90, a fost conceput ca o modalitate temporară de sprijin alimentar pentru adulții singuri, fără copii. Acum, același program oferă asistență cuplurilor căsătorite, cu sau fără copii, dar și părinților divorțați care au în întreținere copii. Un semnal de alarmă tras de Census Bureau privește dublarea numărului copiilor asistați alimentar provenind din cuplurile căsătorite, de la 2,7 milioane în 2007 la 5,2 milioane în 2014. Raportul vine pe fondul îngrijorării sporite a analiștilor economici și politici cu privire la adâncirea prăpastiei dintre bogații din SUA și restul americanilor, constatată de organizația MoneyWatch.

Republicanii din Congresul SUA se gândesc să renunțe la SNAP și la alte programe de asistență socială, ca parte a unui plan mai amplu de echilibrare bugetară. În 2104, Congresul a redus fondurile SNAP cu 8,6 miliarde de dolari, eliminând circa 850.000 de beneficiari ai programului, potrivit unui raport dat publicității de un grup de avocați care militează împotriva foametei. Un număr-record de americani au primit sprijinul SNAP la finele anului 2013, reprezentând 20% din populația SUA. Dacă republicanii reușesc în demersurile lor de a desființa SNAP, acești oameni rămân pur și simplu ai nimănui.