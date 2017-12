Corlățean cere sprijinul Belgiei pentru aderarea la Schengen

12:05:41 / 16 Iulie 2014

Unde se duc banii din vanzarea tigarilor de contrabanda ?

Corllattean mai bine ar cere sprijinul Bellgiei in aducerea de vamesi incoruptibili si stoparea contrabandei de tigari din aproape toata tara ?! Astfel am intra in Schengen cu demnitate, nu rugandu-ne in genunchi, din cauza ca guvernantii actuali nu-s in stare sa schimbe o lege proasta ( de la Pdl) cu una buna ?! Cine naiba ii opreste ? Poate coruptia ? Poate lipsa competentei?