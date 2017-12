Corlăţean participă la Washington la o conferinţă pe teme legate de Europa

Ministrul de Externe, Titus Corlăţean, va face, marţi şi miercuri, o vizită la Washington, unde va participa la conferinţa "Toward a Europe whole and free", organizată de Consiliul Atlantic al SUA, la care vor fi prezenţi oficiali ai Administraţiei americane, UE şi NATO, miniştri din ţări europene. Corlăţean va avea o intervenţie în cadrul sesiunii "Defining a Strategy for Europe’s East", la care mai sunt invitaţi în calitate de vorbitori, premierul leton, Laimdota Straujuma, ministrul afacerilor externe din Lituania, Linas Linkevičius, fostul prim-ministru şi ministru de externe al Poloniei, Wlodzimierz Cimoszewicz, preşedintele Fondul German Marshall din SUA, Karen Donfried şi comandantul suprem aliat pentru transformare al NATO, Jean-Paul Paloméros. În marja conferinţei, şeful diplomaţiei române va avea o serie de întrevederi cu oficiali ai Administraţiei americane, reprezentanţi ai Congresului SUA, cu membri ai comunităţii româneşti din SUA şi va acorda interviuri presei americane.