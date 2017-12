Corupţie la ASE Bucureşti

Locuinţa prodecanului din Academia de Studii Economice (ASE) Bucureşti, Iuliu Şerbănescu, şi biroul acestuia de la ASE au fost percheziţionate, vineri, de poliţişti şi procurori, într-un dosar în care sunt cercetate opt persoane, pentru luare sau dare de mită şi trafic de influenţă, potrivit unor surse din Poliţie. Poliţia Română a anunţat vineri, într-un comunicat de presă, că anchetatorii au făcut trei percheziţii domiciliare în Bucureşti, la locuinţa unui profesor universitar, prodecan la o facultate din cadrul unei universităţi de stat din Bucureşti, la biroul acestuia din cadrul facultăţii şi la sediul unităţii de învăţământ superior. "În cauză sunt efectuate cercetări faţă de opt suspecţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de luare de mită şi trafic de influenţă, respectiv dare de mită şi cumpărare de influenţă", a precizat Poliţia Română, într-un comunicat de presă.

Conform surselor citate, Şerbănescu ar fi luat de la studenţi între 400 de lei şi 500 de euro, pentru lucrări de licenţă. Şerbănescu mai este suspectat şi de faptul că intervenea pe lângă comisia de licenţă pentru ca studenţii de la care ar fi luat bani să ia examenul.

Rectorul ASE, Pavel Năstase, a declarat vineri, pe această temă, că este regretabil pentru universitate că se întâmplă asemenea lucruri şi a precizat că profesorii sunt responsabili pentru notele de la licenţă. "Are loc o anchetă care vizează tocmai examenul de finalizare a studiilor de licenţă. Sigur, organele abilitate îşi vor face datoria şi vom afla în final care este situaţia. Este regretabil pentru universitatea noastră că se întâmplă asemenea lucruri, dar eu am încredere în cadrele didactice din universitatea noastră şi sper ca ceea ce s-a spus să nu fie adevărat", a spus el, precizând că "examenele în general, inclusiv cele de finalizare a studiilor, se desfăşoară pe baza unui regulament care este aprobat de Senatul Universităţii, sunt comisii de examen la fiecare dintre disciplinele prevăzute în planul de învăţământ şi, de asemenea, pentru examenul de finalizare a studiilor, iar responsabili pentru notele respective sunt profesorii care fac parte din aceste comisii. Nu sunt responsabile nici conducerile facultăţilor, nici conducerea universităţii. Profesorii sunt cei care evaluează, pentru că fiecare comisie este specializată pe disciplina pe care cadrele didactice respective o susţin, o predau conform planului de învăţământ". Rectorul ASE a mai spus că, dacă suspiciunile anchetatorilor sunt confirmate, universitatea va demara verificări, pentru a se vedea dacă studenţii au obţinut diplomele în cadru legal. În cazul în care se va constata că nu au fost obţinute în cadru legal, diplomele vor fi anulate.

Poliţia Română a mai arătat că în acest caz au fost emise şi vor fi puse în aplicare opt mandate de aducere, pe numele persoanelor suspectate. Potrivit Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (PICCJ), cadre didactice universitare sunt suspectate că, în perioada iunie - iulie, ar fi cerut şi primit bani de la studenţi, pentru a-i ajuta să promoveze examenele de an şi cel de licenţă. "Procurori ai Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul PICCJ efectuează cercetări într-o cauză penală față de cadre didactice universitare sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de luare de mită şi trafic de influenţă, existând suspiciuni că, în cursul lunilor iunie - iulie a.c., ar fi solicitat și primit bani de la studenți pentru a le facilita promovarea unor examene de an, inclusiv a examenului de licență", se arată într-un comunicat de presă al PICCJ. La percheziţii au participat 18 ofiţeri ai Direcţiei de Investigare a Fraudelor, trei specialişti ai Institutului Naţional de Criminalistică şi o echipă SIAS, sub coordonarea procurorului de caz din PICCJ. Acţiunea este sprijinită de SRI.

Prodecanul Iuliu Şerbănescu a fost reţinut, vineri seară, pentru luare de mită şi trafic de influenţă şi va fi prezentat Tribunalului Capitalei, sâmbătă, cu propunerea de arestare preventivă.