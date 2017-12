„Cosmetizarea” de la stadionul „Farul”, în impas

08:30:11 / 24 Iunie 2015

infrastructura jalnica

panarama de oras si de judet .............cum m.m la cluj ,ploiesti ,craiova au putut sa fie construite sali noi ,stadioane, iar la c-ta au ramas tot epavele sala sporturilor, si stadionul farul ,baza sportiva badea cartan si aia in paragina ............in atatia ani sa nu se construiasca nimic iar la altii se poate ........arad,iasi,timisoara,tg jiu au demarat proiectele pt. noi stadioane sali iar si chinuie sa carpeasca stadionul timp de 1 luna de zile si nue in stare .................praf