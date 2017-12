Cotaţia leului s-a stabilizat la 3,49 unităţi în raport cu euro

Majoritatea tranzacţiilor pe piaţa interbancară au fost realizate ieri, la fel în finalul săptămînii trecute, în jurul nivelului de 3,49 lei/euro, tendinţa de stabilizare fiind întîlnită şi în cazul celorlalte valute din regiune. Euro a fost cotat, la finalul şedinţei pe piaţa locală, la 3,4920 - 3,4940 lei, uşor peste nivelul de la închiderea de vineri. Leul a început şedinţa cu o uşoară depreciere, în intervalul 3,4940 - 3,4960 unităţi, ca urmare a cumpărărilor de valută efectuate de clienţii străini după închiderea de vineri a pieţei locale. Cotaţia a staţionat în jurul nivelului de 3,4950 lei în prima parte a zilei, într-o piaţă echilibrată, faţă interese semnificative de tranzacţionare, dar a coborît spre finalul şedinţei, ca efect al vînzărilor de valută.

BNR a calculat un curs de referinţă de 3,4930 lei pentru un euro, cu 0,21 bani peste nivelul raportului de vineri. Moneda americană a pierdut 1,17 bani, coborînd la 2,7203 lei. Pe piaţa monetară, dobînzile au revenit în jurul nivelul de politică monetară, de 8,75% pe an, de la 6,5 - 7,5% pe an în şedinţa de vineri. Dealerii apreciază că ratele dobînzilor se vor menţine la acest nivel pînă la finalul perioadei de rezervă şi nu vor mai coborît la 1%, evoluţie obişnuită în lunile precedente. BNR a atras, ieri, 1,51 miliarde lei sub formă de depozite la o lună, cu dobîndă de 8,75% pe an, din partea a nouă bănci comerciale.