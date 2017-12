Creatoarea de modă Adina Buzatu, cercetată sub control judiciar

Creatoarea de modă Adina Buzatu, audiată la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de aproape 38 de milioane de lei, a fost plasată sub control judiciar pe cauţiune.

În cazul Adinei Buzatu, valoarea cauţiunii a fost stabilită la 300.000 lei.

Creatoarea de modă a fost plasată sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, Adina Buzatu fiind acuzată de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Totodată, celelalte persoane audiate în acest caz sunt şi ele cercetate sub control judiciar pe cauţiune. Valoarea cauţiunii în cazul acestor persoane a fost stabilită la o treime din prejudiciu.

În dosarul în care este vizată creatoarea de modă au avut loc, joi, 34 de percheziţii în Bucureşti, Prahova, Iaşi, Suceava şi Ilfov la domiciliile unor persoane şi sediile unor societăţi comerciale bănuite de infracţiuni economice.

"Din cercetări a reieșit că, în perioada 2012 - 2014, persoanele bănuite ar fi creat un circuit fiscal fictiv, în vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat. În fapt, persoanele în cauză, prin intermediul a 20 de societăți comerciale, ar fi efectuat operațiuni bancare (retrageri de numerar) pentru acte comerciale care nu ar fi avut loc în realitate. În baza facturilor emise de firmele ”fantomă”, bugetul de stat a fost prejudiciat cu 37.950.712 lei, constând în impozit pe profit neconstituit și TVA dedusă în mod ilegal", se arăta într-un comunicat al Poliţiei Române.

Surse judiciare declarau pentru Mediafax că vizaţi în dosar sunt Adina Buzatu şi Eugen Burada.

Odată cu creatoarea de modă, la audieri au fost aduse, la Ploieşti, alte 26 de persoane.