Creatorul personajului Omul Păianjen, dat în judecată

Stan Lee, care a intrat în istorie drept creatorul Omului Păianjen, a fost dat în judecată, cerîndu-i-se plata sumei de 750 de milioane de dolari cu titlul de drepturi de autor din profiturile de pe urma filmului şi benzilor animate care îl au ca protagonist pe celebrul personaj. Pe lîngă Stan Lee, a mai fost acţionată în justiţie şi Marvel, compania care a produs lungmetrajul “The Incredible Hulk / Incredibilul Hulk” şi seria “X-Men”, fiind acuzată de încălcarea drepturilor de autor asupra personajului Omul Păianjen, despre care reclamantul susţine că i-au fost transferate în 1998. Reprezentanţii Marvel au declarat că acţiunea în justiţie, depusă la un tribunal din New York, “abundă în acuzaţii ridicole”.

Stan Lee, în vîrstă de 86 de ani, s-a judecat în 2005 cu Marvel în legătură cu profiturile obţinute de pe urma creaţiilor sale. Compania ai cărei acţionari l-au dat în judecată pe creatorul Omului Păianjen este Stan Lee Media Inc., pe care însuşi Stan Lee a înfiinţat-o în anii \'90 şi care s-a reînfiinţat ca entitate juridică în 2006. Societatea l-a dat în judecată pe fondatorul său un an mai tîrziu, pentru încălcarea drepturilor de autor şi achiziţionarea de domenii online cu numele personajelor create de el. Cauza litigiului dintre Marvel şi Stan Lee Media Inc. o constituie veniturile rezultate din drepturile de autor asupra unei serii de eroi de benzi desenate la care Stan Lee a renunţat. Martin Garbus, avocatul companiei Stan Lee Media Inc., îl suspectează pe Stan Lee de încheierea unui acord în urma căruia firma pe care o reprezintă este împiedicată să obţină profituri de pe urma filmelor şi materialelor de merchandising. Cele trei producţii de cinema care îl au ca protagonist pe Omul Păianjen, interpretat de Tobey Maguire, au adus venituri de un miliard de dolari.