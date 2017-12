Creşterea TVA şi majorarea impozitului pe venit, probabile în următorii ani

Veniturile la bugetul consolidat de stat al României pe 2008, estimate să echivaleze cu 39,3% din Produsul Intern Brut (PIB) în legea bugetului pentru acest an sînt mult supraestimate. Acest lucru va genera un deficit public mult peste cel propus, aşa cum arată un raport al Raiffeisen Bank. Mai mult, cheltuielile prevăzute în bugetul de stat pe 2008 nu pot fi reduse într-un an electoral, în condiţiile în care Guvernul este minoritar şi depinde de sprijinul acordat în Parlament de anumite partide din opoziţie, anticipează analiştii băncii austriece. \"În prezent, România are al patrulea deficit bugetar ajustat ciclic între toate ţările membre ale UE\", se menţionează în raport. Analiştii băncii mai comentează că bugetul pe 2008 \"nu are aproape nicio legătură cu realitatea economică\". Guvernul a proiectat venituri totale la buget de 39,3% din PIB, ceea ce înseamnă o creştere cu 7,5 puncte din PIB faţă de 2007, şi cine crede în asta se îmbată cu apă rece, potrivit raportului. “Supraestimarea veniturilor pare să fi devenit o practică curentă a autorităţilor române”, comentează analiştii Raiffeisen. Aşa s-a întîmplat cu bugetul pe 2007, proiectat la 35,2% din PIB, care a ajuns însă, în realitate, la încasări echivalente cu 32% din PIB. Guvernul miza la construcţia bugetului pe 2007 pe o creştere economică accelerată, care ar fi trebuit să sporească toate componentele veniturilor bugetare, precum şi pe fondurile structurale de la UE. Însă, după publicarea datelor execuţiei bugetare pe 2007, s-a putut constata că Guvernul a supraestimat masiv veniturile din TVA, proiectate la 9,3% din PIB şi care, în realitate, nu au atins decît 8% din PIB. De asemenea, intrările din ajutoare externe şi din fondurile de la UE au fost proiectate la 2,1% din PIB, cînd, în realitate, nu au reprezentat decît 0,7% din PIB, arată raportul băncii austriece. Încasările din accize au fost supraestimate de asemenea, în timp ce veniturile din impozitul pe profit au fost în concordanţă cu estimările, iar cele din impozitul pe venit au depăşit proiecţiile, ca urmare a unui ritm mai rapid decît cel estimat de creştere a salariilor. Guvernul ţine să menţină deficite publice importante din mai multe motive, apreciază analiştii Raiffeisen. Cel mai important ar fi acela că nivelul de dezvoltare economică al României este foarte scăzut în comparaţie cu cel al altor ţări din UE, iar procesul de \"ajungere din urmă\" presupune investiţii masive în infrastructura de transport sau în cea rurală, precum şi în dezvoltarea capitalului uman, mai precis în educaţie şi sănătate. Pentru 2008, analiştii Raiffeisen anticipează repetarea scenariului din ultimii doi ani, cînd bugetul a rămas excedentar în primele zece luni, pentru ca, brusc, să treacă pe minus în noiembrie şi decembrie, ca urmare a unor cheltuieli masive orientate spre consum curent. \"Pentru a asigura sustenabilitatea finanţelor publice, majorările de taxe par inevitabile în următorii ani. În opinia noastră, creşterea TVA şi majorarea impozitului pe venit sînt probabile în următorii ani\", conchid aceiaşi analişti.