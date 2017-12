Creşteri în lanţ ale dobînzilor

Piraeus Bank

Piraeus Bank România a majorat de ieri dobînzile la produsele de economisire în lei, cu pînă la un punct procentual, ratele dobînzilor la depozitele în moneda naţională fiind cuprinse în prezent între 7,75% şi 8,50% pe an, în funcţie de scadenţă, a anunţat banca într-un comunicat. Pentru depozitul Gold, care are o limită minimă de economisire de 4.000 lei, banca a prevăzut creşteri de dobîndă cuprinse între 0,50 şi 1 punct procentual. Astfel, la depozitul Gold cu termen la o lună, creşterea este de la 7,25%, la 7,75% pe an, iar la cel cu scadenţa la trei luni, de la 7,35%, la 8,25% pe an. Dobînda anuală la depozitul Gold pe şase luni a fost majorată cu un punct procentual, pînă la 8,50%. La oferta de produse de economisire în lei, banca a adăugat şi depozitele cu scadenţa la 9 şi 12 luni. Alături de depozitul Gold, portofoliul de produse de economisire al băncii mai cuprinde depozitul \"Bani Siguri\", cu o dobîndă fixă de care clientul poate beneficia lunar sau la maturitate, depozitul \"Viitorul Tău\", care permite sporirea periodică a sumei economisite fără a necesita crearea unui nou cont de depozit, şi contul de economii \"Ideal\", prin care clienţii pot dispune oricînd de banii economisiţi, fără ca acest lucru să anuleze dobînda acumulată pînă în acel moment.

BRD

Conducerea Băncii Române pentru Dezvoltare (BRD) anunţă că va mări dobînzile practicate atît la depozitele atrase, cît şi la creditele acordate, ca răspuns la majorările succesive ale ratei de politică monetară şi la noile reglementări privind creditarea şi provizionarea. Mărirea dobînzii la depozite urmăreşte încurajarea clienţilor pentru economisire, însă mărirea ratelor la credite va fi uşoară şi mai mult probabilă la finanţările în valută. Directorul general al BRD - Groupe Societe Generale, Patrick Gelin, a afirmat că “marja de intermediere va rămîne nemodificată şi în acest an, la 3,5%, ceea ce înseamnă că scumpirea resurselor va fi compensată de o majorarea a dobînzilor pentru finanţările acordate”. Pe viitor, banca va fi mai atentă la acordarea creditelor în valută pentru populaţie, mai ales în cazul împrumuturilor de consum, unde se are în vedere un sistem de filtrare suplimentar. Directorul general al băncii a precizat că 47% din soldul creditelor reprezintă finanţări în valută, din care peste 90% sunt împrumuturi în euro şi restul în dolari.

Raiffeisen Bank

Raiffeisen Bank România majorează dobînzile pentru depozitele în lei ale populaţiei cu 0,50% pînă la 1,15%, acestea situîndu-se la niveluri anuale cuprinse între 5 şi 8%, a anunţat, ieri, banca. Banca plăteşte cea mai mică dobîndă anuală pentru depozitele pe o lună şi cea mai mare, de 8%, pentru depozitele pe un an, în cazul sumelor de cel puţin 40.000 lei. Rămîn neschimbate dobînzile anuale plătite de bancă pentru depozitele populaţiei constituite în monede străine (euro sau dolari).

BCR

Creditele în valută contractate în perioada februarie 2006 - decembrie 2007 de la BCR se vor scumpi cu valori ce pornesc de la 1% pînă la 15%, dacă se menţine un curs de 3,6 lei/euro, aşa cum reiese dintr-un raport al Erste Bank, acţionarul majoritar al BCR. În afară de intervalul menţionat, analiştii anticipează scumpiri şi pentru împrumuturile ale căror contracte au fost încheiate în iulie-septembrie 2005. În cazul unui scenariu mai pesimist, care presupune creşterea cursului la peste 4 lei/euro, împrumuturile în valută contractate în perioada ianuarie 2005 - decembrie 2007 vor cunoaşte majorări ale ratelor lunare de peste 5%, maximul fiind atins pentru lunile iunie şi iulie ale anului trecut, cînd avansul preconizat va fi de peste 25%.