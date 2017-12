Cristi Chivu, “trompeta” etapei a 19-a din Serie A

Fundaşul echipei AS Roma, Cristian Chivu, a fost considerat de site-ul sportisland.net “trompeta” etapei a 19-a din Serie A, primind nota 1 pentru prestaţia avută în partida de campionat cu formaţia Messina. “Chivu are pe conştiinţă diferenţa de nouă puncte dintre Inter Milano şi Roma. Erau 7, dar românul a gafat în meciul cu Messina şi a permis milanezilor să se distanţeze în clasament. Nu credem că lupta pentru titlu s-a încheiat aici, dar prostia lui Chivu rămîne”, a scris sursa citată. Cristian Chivu a fost integralist în partida pe care AS Roma a încheiat-o la egalitate, scor 1-1, în deplasare, cu formaţia Messina, în etapa a 19-a a campionatului Italiei, în care românul a provocat penalty-ul din minutul 90+2 în urma căruia gazdele au reuşit egalarea. Premiantul rundei a 19-a a fost atacantul echipei US Palermo, Andrea Caracciolo, care a primit nota 10. Acesta a fost urmat în acest top mijlocaşul formaţiei Atalanta Bergamo, Cristiano Doni (nota 9), şi de echipa Internazionale Milano, care a primit nota 8.