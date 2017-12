Cristina Neagu, desemnată cea mai bună handbalistă a planetei

Handbalista română Cristina Neagu, în vârstă de 28 de ani, a fost aleasă cea mai bună jucătoare a anului 2016, laureatul la handbal masculin fiind francezul Nikola Karabatic. Superlativele anului 2016 au fost stabilite în urma votului jurnaliştilor, specialiştilor şi fanilor, pe site-ul oficial al federaţiei internaţionale de handbal.

Este a treia distincţie de acest gen acordată interului stânga care va evolua din vară la CSM Bucureşti şi a doua la rând, după cele din 2010 și 2015. Legitimată acum la Buducnost Podgorica, Neagu a depăşit-o pe norvegianca Nora Mork, de la Gyor, după o dispută foarte strânsă, românca impunându-se datorită opţiunii clare a fanilor (37,14 la sută faţă de 20,86 la sută Mork). Olandeza Nycke Groot s-a clasat a treia. Locul 4 i-a revenit jucătoarei suedeze Isabelle Gullden, de la CSM Bucureşti, câştigătoare cu formaţia română a Ligii Campionilor în 2016, iar a cincea s-a clasat Kari Grimsbo (Norvegia). Mork, Groot şi Grimsbo sunt componente ale echipei Gyor, finalistă a Ligii Campionilor anul trecut.

La masculin, Nikola Karabatic (Paris Saint-Germain) a obţinut premiul de cel mai bun handbalist al anului, de asemenea pentru a treia oară în carieră (după 2007 şi 2014). Francezul i-a învins pe danezul Mikkel Hansen, germanul Andreas Wolff, croatul Domagoj Duvnjak şi norvegianul Sander Sagosen.

În ierarhia similară a tehnicienilor au triumfat francezul Didier Dinart, antrenorul naţionalei masculine a Franţei, şi islandezul Thorir Hergeirsson, antrenorul reprezentativei feminine a Norvegiei. Au mai fost nominalizaţi Christian Berge (Norvegia), Gudmundur Gudmundsson (Danemarca), Dagur Sigurdsson (Germania) şi Veselin Vujovic (Slovenia).

„NU MĂ AȘTEPTAM SĂ PRIMESC DIN NOU ACEST TROFEU”

Luna trecută, Cristina Neagu a semnat un contract valabil pe doi ani cu actuala deținătoare a Ligii Campionilor. În 2016, ea a fost a treia cea mai bună marcatoare din Liga Campionilor, de la Campionatul European şi de la Jocurile Olimpice. Totodată, interul stânga a făcut parte din echipa ideală a Ligii Campionilor EHF, sezonul 2015-2016.

„Sunt copleşită de emoţii. Dacă în 2015 eram destul de sigură că aş putea câştiga acest titlu, acum mă aşteptam mai puţin. Aveam ceva speranţe, din moment ce am fost nominalizată. Cred că sunt singura jucătoare din istoria handbalului care a câştigat de trei ori trofeul acesta. Aş vrea să le mulţumesc tuturor celor care m-au votat, celor care au încredere în ceea ce fac pe teren. Cu echipa nu am avut cele mai bune performanţe, au fost apreciate mai mult rezultatele individuale. În plus, dintre toate jucătoarele nominalizate am avut cele mai puţine meciuri jucate. Sunt mândră şi foarte fericită”, a fost prima reacție a Cristinei la aflarea veștii.