Criza economică provoacă falimentul unui prim grup de presă american

Criza economică şi scăderea veniturilor din publicitate care a urmat au făcut o primă victimă de marcă în presa americană, odată cu falimentul grupului Tribune, care deţine cotidianul “Los Angeles Times” şi este al doilea ca cifră de afaceri din SUA. Odată cu decizia grupului Tribune de a cere protecţie în baza legii falimentului, unele dintre cele mai prestigioase titluri din presa americană îşi văd existenţa ameninţată: pe lîngă “Los Angeles Times”, “Chicago Tribune”, “Baltimore Sun” şi “Hartford Courant”. Preşedintele grupului, Sam Zell, un magnat imobiliar care cumpărase Tribune anul trecut, a precizat că decizia va permite companiei să îşi restructureze datoria. Grupul intenţionează să îşi continue activitatea sub control judiciar în timpul negocierilor cu băncile.

Grupul nu a făcut faţă unei avalanşe de factori incontrolabili: scăderea veniturilor din publicitate, cu 19% în al treilea trimestru al anului în cazul grupului, dar şi crizei economice, care a provocat o scădere a tirajelor cu 2%, căreia i s-a adăugat criza creditelor, ce asfixiază companiile. Depunerea bilanţului de către grupul Tribune nu constituie deloc o surpriză. Grupul anunţase deja în luna octombrie că, pentru a face economie, renunţă la abonamentul la agenţia Associated Press, după preavizul de doi ani prevăzut de contract. Nucleul grupului, “Los Angeles Times”, care în 66 de ani de existenţă a primit 38 de premii Pulitzer, a făcut mai multe serii de concedieri la nivelul redacţiei. Cotidianul nu mai are decît 660 de jurnalişti faţă de 1.200 în 2001 şi este la al treilea director editorial în mai puţin de doi ani.

Şi publicaţia “The New York Times” a anunţat că va împrumuta 225 de milioane de dolari, ipotecîndu-şi noul sediu din Manhattan, proiectat de Renzo Piano, pentru a face faţă mai bine unei crize de lichidităţi şi scăderii încasărilor, care sînt cu peste jumătate mai mici în trimestrul al treilea al anului. În octombrie, cel mai mare grup de presă american, Gannett, care editează ziarul cu cel mai mare tiraj din SUA, “USA Today”, anunţase concedierea a 10% din personal, după o scădere cu 32,5% a încasărilor sale trimestriale. La rîndul său, agenţia Associated Press, care a fost nevoită să amîne creşterea tarifelor din cauza protestelor unora dintre ziarele abonate, a anunţat că îşi va reduce efectivele cu 10% în 2009. AP, asociaţie la care participă 1.500 de ziare, are 4.100 de angajaţi, dintre care 3.000 sînt jurnalişti.