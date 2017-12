Croația îngheață cursul francului elvețian pentru a proteja persoanele cu credite în această monedă

17:21:20 / 23 Ianuarie 2015

Cand si la noi ????

Asa trebuie sa faca jegurile noastre de guvernanti care inca iau mita de la banci pentru a nu se lua nici o masura.Nu se poate domnilor spuneti voi parlamentari,aveti zilele numarate si voi si bancile.Europa e pe vooooooooi !!!Bancile sa suporte si ele niste cheltuieli odata la 7 ani precum cei imprumutati suporta luna de luna.Intrarea francului pe piata a fost facut cu ajutorul BNR si a celorlalte banci care au pompat bani la BNR ca sa-i lase sa-si faca de cap.Acum bancile in cauza cat si BNR sa o ia putin intre picioare ca asa este normal si omenesc. O DATA NASUL O DATA FINUL !!!!!!!Stati linistiti ca nici una dintre bancile implicate nu a dat faliment si nici nu au inchis portile ( Ungaria,Polonia,Croatia...... etc.)Toate aceste guverne au inghetat francul venin in sprijinul cetateanului in adevaratul sens al cuvantului si nu cum se lauda tentativele noastre de guvernanti.Stati linistiti cei cu credite in franci ca MINUNEA SE VA INTAMPLA si vom reusi cum au rusit si alti vecini ai nostrii.Capul sus si mult succesc.GUVERNUL ROMAN+BNR + BANCILE IMPLICATE TREBUIE SA PLATEASCA !!!!!!!