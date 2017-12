“Crosul Vacanţei”, mişcare şi distracţie de Ziua Copilului

Organizat cu ocazia împlinirii a 47 de ani de Radio Vacanţa, dar şi cu prilejul Zilei Copilului, “Crosul Vacanţei” desfăşurat duminică, în jurul parcului Tăbăcărie, s-a bucurat de participarea a aproximativ 200 de concurenţi de toate vârstele, iar startul a fost dat de directorul Clubului Sportiv Farul Constanţa, Ilie Floroiu, recordman naţional în probele de 5.000 m şi 10.000 m. Crosul de 4,7 km a fost organizat de Radio Constanţa şi Radio Vacanţa, împreună cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa şi Asociaţia Sportivă Sana Sport, parteneri fiind Primăria Constanţa şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa.

La cros nu au lipsit cei mai mici participanţi, în vârstă de 4, 5 sau 6 ani, care, însoţiţi de părinţi sau bunici, au reuşit să ofere o lecţie de voinţă celor care s-au mulţumit doar să privească de pe margine. Întrecerea băieţilor a fost câştigată de constănţeanul Sabin Vasile (Universitatea „Ovidius“, secţia Educaţie Fizică şi Sport), clasat pe locul secund la un alt cros desfăşurat la mijlocul săptămânii trecute. „O cursă grea, dar concursul mi-a dat aripi. L-am învins pe cel care conducea cursa cu patru sute de metri înainte de final. Am patru ani de când m-am apucat de sport, renunţând la sedentarism şi fumat, şi recomand tuturor să facă acelaşi lucru. Avem nevoie de cât mai multe astfel de concursuri”, a declarat câştigătorul. Pe poziţia secundă s-a situat Alexandru Călin, iar podiumul băieţilor la „Crosul Vacanţei“ a fost completat de Andrei Buzoianu. În întrecerea fetelor, Elena Urâtu (Universitatea „Ovidius“) a bifat a doua victorie în doar trei zile într-o competiţie de rezistenţă, fiind urmată de Rebeca Călin şi Cristina Olteanu. S-au acordat şi premii speciale pentru cei mai tineri concurenţi - Erik Ghimpeţean (4 ani şi 10 luni) şi Maria Teodora Păun (8 ani), respectiv pentru cei mai vârstnici concurenţi - Nina Bajdechi (67 ani) şi Ion Gheorghe (78 ani). Printre participanţi s-a aflat şi vicecampionul mondial de box la tineret Arsen Mustafa. „A fost ca un antrenament pentru mine, pentru că fac acest traseu în fiecare zi. Am preferat să fac mişcare duminică în loc să stau acasă”, a spus Arsen Mustafa, care are în plan câştigarea titlului olimpic la tineret în luna august.