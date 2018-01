CSU Neptun a încheiat turul în Divizia A pe locul secund

Ultimul meci susținut în acest an de echipa CSU Neptun Constanța s-a încheiat cu o victorie extrem de importantă pentru handbalistele pregătite de Ionuț Pușcașu și Lăcrămioara Ilie. Partida cu formația CSU Știința București, din etapa a 15-a a Diviziei A de handbal feminin, ultima a turului, disputată miercuri, în Sala Sporturilor din Constanța, a fost una controlată de jucătoarele constănțene, care s-au impus în final cu scorul de 28-22, la pauză 15-9, după ce au condus în permanență pe tabela de marcaj. În urma acestui succes, CSU Neptun a încheiat turul campionatului pe locul al doilea în clasament, cu 36 de puncte, în timp ce echipa bucureșteană a rămas pe poziția a treia, cu 33 de puncte. Primul loc este ocupat de SCM Gloria Buzău, cu 42 de puncte.

Întâlnirea de miercuri a fost echilibrată în prima repriză până la scorul de 10-8, după care Neptunul s-a desprins la șase goluri până la pauză, 15-9. Constănțecele au evoluat foarte bine și la începutul reprizei secunde, când au luat un avantaj de zece goluri în minutul 40, scor 21-11, iar problema învingătoarei era rezolvată. Pe final, oaspetele au redus din diferență, de la 27-17 înscriind de cinci ori consecutiv, iar ultima reușită a partidei a aparținut gazdelor.

Golurile echipei constănțene au fost reușite de Andreea Pintilie 10g, Mihaela Rebeca 6g, Ana Oprică 5g, Anca Birton 4g, Bianca Căldare 2g și Andreea Ciucanu 1g. În poartă, Claudia Nedelcu a avut 11 intervenții salvatoare, iar Ana Bratu, trei intervenții.

„A fost un meci foarte greu. Am fost emoționate, dar am reușit să obținem victoria și ne bucurăm, pentru că am întâlnit adversara de pe locul al treilea”, a spus Claudia Nedelcu.

„A fost o victorie confortabilă. Ne-am pregătit foarte bine pentru acest meci, după dușul rece de la CSM București, pe care am încercat să-l uităm cât mai repede. Mă bucur că fetele au jucat exact așa cum le-am transmis, au jucat cu sufletul și cu multă determinare. Această victorie ne asigură locul al doilea la finalul turului”, a declarat antrenorul principal al echipei constănțene, Ionuț Pușcașu.

„Am făcut un meci foarte bun, determinarea a fost pe primul loc, mai ales în apărare. Ne-a fost frică de acest meci, mai ales că veneam după o înfrângere mai puțin așteptată, la București (n.r. - 19-20 cu CSM II), o înfrângere ce s-a conturat, din păcate, în ultimele minute ale partidei, după ce am condus cu opt goluri. Fetele au reacționat așa cum mă așteptam și așa cum îmi doresc să reacționeze la fiecare meci”, consideră Silviu Băiceanu, directorul executiv al CSU Neptun.