CSU Neptun atacă dur arbitrajul de la Deva

Înfrângerea înregistrată duminică, în fieful celor de la Cetate Deva, scor 25-29, în etapa a 4-a din play-out-ul Ligii Naționale de handbal feminin, a trimis CSU Neptun pe loc retrogradabil, iar antrenorul Ion Crăciun a acuzat dur arbitrajul. „În turul campionatului, am pățit același lucru. Au schimbat trei cupluri de arbitri! Acum, în ziua jocului, pe site-ul federației figura un cuplu de arbitri și ne-am trezit la meci cu altul. Ni s-a spus că unul dintre arbitri s-a accidentat, dar nu cred că este adevărat, după ce am văzut pe teren și maniera în care au fluierat. A fost execrabil!”, a declarat tehnicianul grupării de pe litoral. Pe lângă influențarea rezultatului, Crăciun îi acuză pe „fluierașii” Anton Drăgănescu și Adrian Eremia că au tolerat jocul extrem de dur al gazdelor, care a dus la accidentarea gravă a extremei dreapta Andreea Bărbos. „La acest joc s-au accidentat trei jucătoare, dintre care una grav, suferind o ruptură de ligamente. La faza respectivă, am strigat eliminare de două minute, deși era de roșu clar, și am luat avertisment. Cel mai bine ar fi dacă am reuși să-i dăm în judecată și pe observator, și pe arbitri, iar operația ar trebui suportată de cei care au provocat-o. Mă refer la arbitri”, a spus antrenorul constănțean, care a contestat și atitudinea observatorului: „Nu înțeleg de ce ne trebuie observator. Este și în campionatele de afară, dar la noi se aleargă doar după bani, ca să mai plătim o taxă. Observatorii se țin de antrenori, care încearcă să se lupte cu arbitrii din teren”.

Handbalistele constănțene au șansa de a ieși temporar din zona retrogradării, în cazul în care vor învinge pe Unirea Slobozia în meciul programat mâine, pe teren propriu, în etapa a 5-a din play-out. Iar duminică, 17 mai, CSU Neptun va juca, tot în Sala Sporturilor din Constanța, cu HCM Rm. Vâlcea.

În primele dueluri din semifinalele LN de handbal feminin s-au înregistrat următoarele rezultate: HCM Roman - HCM Baia Mare 20-25 și Corona Brașov - CSM București 24-24, 2-4 la loviturile de la 7 metri.