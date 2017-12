CSU Neptun, eșec previzibil la București

12:11:49 / 24 Februarie 2015

Ptr. panarama de la 1

Poate ca esti tu antrenoare mai buna ! de ce nu te autopropui, fata draga, fiindca din gura (!) vad ca esti specialista...asa ca ciocu' mic si lasa vrajelile astea de chibiti din tribuna - in conditiile in care avem doar 12 jucatoare in lot, cele 5 victorii de pana acum sunt extraordinare, si asta este un merit si al antrenorilor...dar sa dai cu piatra e usor, mai greu este sa construiesti, nu ?