CSU Neptun, meci dificil și cu Rm. Vîlcea

Chiar dacă întâlnește o formație clasată pe poziția a 9-a a Ligii Naționale după 18 etape, CSU Neptun nu va avea deloc o misiune ușoară în disputa cu HCM Rm. Vîlcea, din runda a 19-a a sezonului regulat. Partida programată duminică, de la ora 14.15 (DigiSport 3), se anunță deschisă oricărui rezultat. Neptunul are avantajul terenului propriu, a trei zile în plus de pregătire a meciului, dar oltencele antrenate de Dumitru Muși sunt o nucă grea de spart. Constanța și-a întărit locul cu Adriana Stoian, un inter de care antrenorii Ion Crăciun și Florin Cazan aveau mare nevoie, dar fosta campioană a României cu Silcotub Zalău nu s-a integrat încă foarte bine în jocul echipei. „Este greu ca cineva să învețe în doar zece zile absolut tot ceea ce ne dorim, să se simtă perfect cu coechipierele pe teren, însă ea este pe drumul pe care ni-l dorim. Are experiența necesară, este o handbalistă care ne va ajuta și avem încredere în ea“, a mărturisit antrenorul secund Florin Cazan. Cum meciul va începe la puține momente după întâlnirea dintre HCM Constanța și Sankt Petersburg, din Cupa EHF, CSU Neptun își dorește ca și suporterii să fie în număr cât mai mare. „Sperăm să rămână la Sală și pentru partida noastră, avem mare nevoie de sprijinul lor. Cred că am arătat în fiecare meci că luptăm cu toate forțele pe care le avem și încercăm să lăsăm o impresie bună“, a mai spus Florin Cazan.

Celelalte partide se vor desfășura după următorul program - sâmbătă: U. Cluj - Unirea Slobozia (ora 16.00); duminică: SCM Craiova - HC Zalău (ora 17.00), CSM Cetate Deva - CSM București (ora 17.15); miercuri: HCM Baia Mare - Mureșul Tg. Mureș (ora 17.00), Corona Brașov - HCM Roman (ora 18.00). Meciul CSM Ploiești - Dunărea Brăila 34-27 a avut loc joi. Clasament: 1. HCM Baia Mare 51p, 2. CSM București 47p, 3. Corona Brașov 42p, 4. HCM Roman 35p, 5. SCM Craiova 33p, 6. Dunărea Brăila 30p, 7. HC Zalău 29p, 8. CSM Ploiești 24p, 9. HCM Rm. Vâlcea 23p, 10. Cetate Deva 18p, 11. Unirea Slobozia 15p, 12. U. Cluj 14p, 13. CSU NEPTUN CONSTANȚA 13p, 14. Mureșul Tg. Mureș 0p.