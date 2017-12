CSU Neptun, victorie importantă pentru evitarea retrogradării

După eșecul de la Deva, CSU Neptun Constanța a revenit în forță și a câștigat fără probleme duelul important cu Unirea Slobozia, scor 23-14 (15-7), contând pentru etapa a 5-a din play-out Ligii Naționale de handbal feminin, disputat ieri, în Sala Sporturilor din Constanța. Oaspetele au început mai bine și, după 18 minute, conduceau pe tabela de marcaj, cu 6-5, astfel că se anunța o partidă extrem de dificilă pentru gruparea de pe litoral. Dar nu a fost așa, din fericire, deoarece echipa pregătită de Ion Crăciun și Florin Cazan a avut zece minute perfecte, în care a marcat de șapte ori consecutiv și nu a primit niciun gol. Drept urmare, constănțencele au intrat la cabine cu un avantaj considerabil, 15-8, iar soarta întâlnirii era deja decisă. La reluare, cele două combatante s-au întrecut în erori, motiv pentru s-au înscris puține goluri. Chiar și așa, CSU Neptun a păstrat distanța și s-a impus clar, cu 23-14. „Am trecut un pârleaz, dar mai avem unul greu, duminică. Mi-aș dori să vină la sală cât mai mulți spectatori, pentru că reprezintă o motivație în plus pentru jucătoare. Am început un pic mai greu și s-a văzut că fetele sunt obosite. Mă mulțumesc și scorul, și jocul, în special în apărare și poarta, însă în atac am făcut destul de moi”, a spus antrenorul Ion Crăciun. Pentru CSU Neptun au marcat: Enescu 7 goluri, Stoian 5g, Iovănescu 4g, Ivan 3g, Orșivschi 2g și Toma 2g.

Tot ieri s-au disputat și întâlnirile HCM Rm. Vâlcea - Mureșul Tg. Mureș 33-23 și U. Cluj - Cetate Deva 28-22.

Clasament play-out: 1. U. Cluj 28p, 2. Cetate Deva 27p, 3. HCM Rm. Vâlcea 26p, 4. CSU NEPTUN CONSTANŢA 25p (golaveraj: 383-351), 5. Unirea Slobozia 25p (375-364), 6. Mureșul Tg. Mureş 0p.

Duminică, de la ora 11.00, tot la Sala Sporturilor, CSU Neptun Constanța va întâlni pe HCM Rm. Vâlcea, într-un alt duel decisiv în lupta pentru evitarea retrogradării.