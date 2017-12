Cu ce tip de bere ne potolim setea după o delicioasă prăjitură?

22:36:01 / 05 Iulie 2016

minciuni

Ingrediente naturale...pe dracu.De ce nu se spune ca berea se face cu izoglucoza care este nociva pentru organism? Oricum tot ce se face in Romania este un fel de pipi.Mergeti si beti o bere belgiana in Belgia sau o bere olandeza in Olanda.Aceeasi marca cu cea din Romania nu seamana de loc.Chef Copolovici habar nu are ce spune: desrturile si mancarurile enumerate de ele se asorteaza cu diverse sortimente de vin.Berea este o bautura destinata consumului marelui public.