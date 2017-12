Cu “reformatori” precum Băsescu şi Boc se duce ţara de râpă

Liderul onorofic al PSD, Ion Iliescu, nu a lăsat să treacă netaxate declaraţiile acide de joi ale preşedintelui. El afirmă, pe blogul său, că Traian Băsescu nu poate să spună despre el că a fost un preşedinte “antireformator”, deoarece actualii guvernanţi sunt cei care au luat măsurile catastrofale, ducând ţara de râpă: “Traian Băsescu, la ceremonia de aniversare a 15 ani de la reînfiinţarea Bursei de Valori Bucureşti, s-a autodeclarat “reformator”, sprijinind pe un alt “reformator” – premierul Emil Boc. Cu asemenea “reformatori” se duce ţara de râpă! Cu “nedisimulată modestie”, preşedintele a hotărât să se compare cu “antireformatorul” Iliescu, care ar fi frânat elanul “reformatorului” Petre Roman”. În opinia sa, “cea mai bună probă a efectelor diverselor guvernări care s-au succedat în cei 20 de ani trecuţi de la Revoluţie sunt rezultatele concrete reflectate în economie şi în viaţa oamenilor”. Drept urmare, fostul preşedinte face o analiză economică a guvernărilor post-decembriste, în care aminteşte că “Guvernarea Văcăroiu “nereformist” a fost o perioadă benefică pentru ţară. Atunci a început procesul de creştere economică şi de reducere a inflaţiei sub 50%. Perioada guvernării Convenţiei Democratice, din care au făcut parte toţi “reformatorii” (inclusiv domnii Băsescu şi Petre Roman) a fost din nou marcată de declin economic, relansarea inflaţiei şi înrăutăţirea vieţii oamenilor. Guvernarea Năstase, compusă din alţi “antireformişti” a fost cea mai fertilă şi benefică perioadă pentru economia naţională (creşterea constantă a produsului intern brut, reducerea inflaţiei la sub 10%, în condiţii de echilibru macroeconomic), la care este de adăugat încheierea negocierilor cu UE şi primirea în NATO”, scrie Iliescu. Despre guvernarea Tăriceanu, liderul PSD spune că a “continuat procesul de creştere economică şi a marcat creşteri ale veniturilor cetăţenilor; însă, s-a produs o deteriorare a indicatorilor macroeconomici”. La final, Ion Iliescu remarcă faptul că “guvernarea “reformistă” Băsescu-Boc este cea mai catastrofală, sub toate aspectele, din toată perioada celor 20 de ani care au trecut”.