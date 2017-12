Cum accelerăm atragerea de fonduri UE

PRIORITĂŢI Negocierea defectuoasă făcută de reprezentanţii Guvernului de la acea vreme în perioada de pre-aderare îşi arată acum efectele. Rezultatul acelor negocieri: România, pe ultimul loc în ceea ce priveşte absorbţia fondurilor europene. Aşa se face că în perioada 2007-2012, în Programul Operaţional Sectorial (POS) Mediu absorţia a fost de 4,37%. Cu alte cuvinte, în cinci ani România a atras prin POS Mediu 197 de milioane de euro. Este doar un exemplu, pentru că aceeaşi situaţie se regăseşte în POS Transporturi. Pentru România problemele nu s-au rezumat numai la incapacitatea de a atrage banii europeni. În prezent, POS Transporturi este în continuare blocat din cauza neregulilor descoperite de oficialii europeni în perioada 2009-2011. Începând cu luna mai 2012, Guvernul Ponta, prin miniştrii de resort, şi-a concentrat atenţia şi eforturile pentru creşterea gradului de absorbţie. Aşa cum spunea ieri chiar Ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Rovana Plumb, în POS Mediu, în numai un an s-a ajuns la o rată de absorţie de 16%. “Practic am adus într-un an 500 de milioane de euro”, a declarat Rovana Plumb.

MODIFICĂRI LEGISLATIVE Prezent ieri la Constanţa, ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, a declarat că, în prezent, se lucrează la o serie de acte normative care să reducă birocraţia, să simplifice procedurile şi să crească ritmul de atragere a fondurilor europene. “Nu discutăm despre ce a fost, deşi poate ar trebui. Noi trebuie să găsim cele mai bune soluţii pentru a aduce în România cât mai mulţi bani europeni. De exemplu, în urmă cu trei săptămâni, Guvernul a adoptat Ordonanţa de Urgenţă nr. 27 prin care dorim să ridicăm de pe umerii autorităţilor locale o problemă extrem de presantă: plata lucrărilor în cadrul proiectelor. În acest sens, pentru a nu împovăra şi mai mult bugetele locale, în anumite situaţii statul va plăti în locul autorităţilor locale, urmând ca apoi să-şi recupereze banii de la Uniunea Europeană”, a declarat Teodorovici. El a precizat că un alt act normativ care să îşi aducă aportul la creşterea ratei de absorbţie a fost adoptat în şedinţa de Guvern de săptămâna trecută, care se referă la posibilitatea transferării fondurilor de la o axă la alta. “Acolo unde avem supralicitare de proiecte vom folosi banii alocaţi pe axele unde interesul nu a fost atât de mare. În acest fel încercăm să creăm un echilibru, şi bineînţeles, să creştem gradul de absorbţie”, a spus ministrul Fondurilor Europene. Un astfel de program, unde sunt mai multe proiecte decât banii alocaţi, este cel Operaţional Regional, acolo unde autorităţile locale au înţeles că banii europeni le pot rezolva problemele legate de dezvoltarea infrastructurii. Dovadă a succesului POR este rata de absorbţie de 24,3%, cea mai mare dintre toate programele funcţionale din România.