Cum au fost subiectele la admitere la Medicină?

Emoții mari pentru tinerii care doresc să devină studenți la Medicină sau la Asistență Medicală, pentru că luni au susținut examenul de admitere de la Facultatea de Medicină din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța (UOC). Și nu doar tinerii candidați au fost emoționați din cauza examenului, ci și părinții, care au stat în fața campusului universitar în cele 3 ore, au așteptat primele vești din partea candidaților din sălile de examen și au fumat țigară după țigară. ”Fiica mea susține pentru a doua oară examenul de admitere la Medicină. Între timp, a fost studentă la o altă facultate, însă își dorește să devină medic. A făcut meditații, s-a pregătit, a fost și la simularea examenului din primăvară și la ”Ovidius”, și la București. Avem emoții, pentru că știu cât de mult își dorește, dar și că este un examen greu și mulți candidați care își doresc la fel de mult”, a spus mama unei candidate. Primii tineri care au ieșit din concurs au fost destul de dezamăgiți de subiectele propuse. ”M-am încurcat la câteva subiecte, nu am înțeles prea bine cerințele, acum sper să fi scris corect la restul subiectelor. Nu pot să estimez cam ce notă voi lua”, a povestit un tânăr. Alții, însă, au spus că subiectele au fost ușoare, mai ales dacă ai învățat pentru acest examen. ”Nu mi s-a părut greu, au fost subiecte variate, pe diferite grade de dificultate. Consider că am fost puțin nepregătită pentru unele subiecte. M-am hotărât că vreau să dau la Medicină la începutul clasei a XII-a și am început să mă pregătesc pentru admitere. Cred că aș fi avut nevoie de mai mult timp pentru a aprofunda, mai ales că vin de la un liceu cu profil uman”, a spus tânăra. Constănțeanca spune că are și un plan de rezervă, în cazul în care nu va fi admisă la Medicină, așa că s-a înscris și la Facultatea de Drept, unde este convinsă că va fi admisă. Și dacă alți absolvenți de liceu din Constanța ar da orașul de la malul mării pentru Capitală, sunt tineri care își doresc să rămână la Constanța în anii studenției. Irina este din Constanța, dar a terminat un liceu din București. Anii petrecuți departe de familie au fost grei, așa că la facultate își dorește să stea alături de familie și de aceea a ales să se înscrie la Facultatea de Medicină din cadrul UOC. Potrivit metodologiei de organizare a examenului de admitere, rezultatele vor fi afișate în termen de maximum 48 de ore, acestea reprezentând, inițial, liste parțiale de verificare a rezultatelor. Candidații vor avea la dispoziție o zi pentru a depune contestații.

Citește și:

Măsuri de securitate draconice la Facultatea de Medicină! Ce se întâmplă?

Urmează probe de foc pentru tinerii care vor să devină studenți! Vezi detalii

Vezi facultatea unde se bat 37 de candidați pe loc!