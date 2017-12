“Cum să îţi dresezi dragonul”, în fruntea box office-ului nord-american

Filmul de animaţie 3D “Cum să îţi dresezi dragonul/ How to Train Your Dragon” a debutat pe prima poziţie a box office-ului nord-american, generând încasări de 43,3 milioane de dolari de vineri până duminică. Realizat de DreamWorks Animation, filmul prezintă povestea unui băieţel dintr-un trib de vikingi, ajuns la vârsta adolescenţei, când trebuie să prindă primul său pui de dragon. Printre actorii care au asigurat vocile personajelor din această animaţie 3D se numără Jay Baruchel, America Ferrera, dar şi Gerard Butler.

Filmul “Alice în Ţara Minunilor”, regizat de Tim Burton, a coborât pe locul al doilea - după ce a petrecut trei săptămâni pe prima poziţie în box office-ul nord-american -, cu încasări de 17,3 milioane de dolari de vineri până duminică. De la lansare, filmul a avut încasări de 293,1 milioane de dolari în America de Nord şi de 656 milioane de dolari pe plan mondial. Comedia “Teleportaţi în adolescenţă”, cu John Cusack într-unul din rolurile principale, a debutat pe locul al treilea în box office-ul nord-american, generând încasări de 13,7 milioane de dolari. Produs de studiourile MGM, acest lungmetraj prezintă povestea unui grup de patru bărbaţi, care, după o noapte de beţie, se trezesc în anul 1986 şi realizează că le-a fost oferită o şansă pentru a face ordine în vieţile lor. Comedia romantică “Recompensă cu bucluc”, cu Jennifer Aniston în rolul unei jurnaliste care anchetează o crimă şi cu Gerard Butler în rolul fostului soţ al acesteia, a ocupat poziţia a patra, generând încasări de 12,4 milioane de dolari. Lansată în urmă cu două săptămâni pe marile ecrane nord-americane, comedia “Diary of a Wimpy Kid”, inspirată dintr-o serie de benzi desenate care prezintă aventurile unui elev de gimnaziu, a coborât pe poziţia a cincea, cu încasări de 10 milioane de dolari. Comedia “Nu-i de nasul meu”, care prezintă povestea unui tânăr banal ce reuşeşte să capteze interesul unei fete foarte frumoase, s-a menţinut pe poziţia a şasea, cu 3,5 milioane de dolari în cel de-al doilea weekend de prezenţă pe marile ecrane nord-americane. Thriller-ul “Zona verde”, regizat de Paul Greengrass şi cu Matt Damon în rolul principal, a obţinut 3,35 milioane de dolari de vineri până duminică şi s-a situat pe a şaptea poziţie în box office-ul nord-american. Thriller-ul “Shutter Island”, în regia lui Martin Scorsese, s-a situat pe poziţia a opta, cu încasări de 3,2 milioane de dolari. Filmul SF “Repo Men”, cu Jude Law şi Forest Whitaker în rolurile principale a coborât pe locul al nouălea, cu încasări de 3,04 milioane de dolari.

Comedia “Our Family Wedding”, de Rick Famuyiwa, care prezintă aventurile ocazionate de organizarea unei nunţi ieşite din comun, încheie topul zece al filmelor cu cele mai mari încasări în America de Nord, la sfârşitul săptămânii trecute, după ce a vândut bilete în valoare de 2,2 milioane de dolari.