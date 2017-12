Cum va fi vremea în următoarele 3 zile la malul Mării Negre?

Meteorologii anunță pentru următoarele 3 zile vreme schimbătoare, și cu ploi, dar și cu mult soare. Astfel, joi, 8 iunie, sunt anunțate precipitații, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 25 de grade C, în vreme ce minimele vor fi între 13 și 17 grade C. Vineri, 9 iunie, va continua să plouă la malul Mării Negre; temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 23 de grade C, iar minimele - între 14 și 18 grade C. Sâmbătă, 10 iunie, nu mai sunt anunțate precipitații, iar vremea va cunoaște o încălzire. Astfel, maximele vor urca până la 28 de grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 14 și 19 grade C.