CUMPĂNA - Alexandru Mazăre şi Eduard Martin au botezat doi orfani

A devenit o tradiţie ca Biserica Adormirea Maicii Domnului din Cumpăna să găzduiască botezurile copiilor aflaţi în centre de plasament şi în grija asistenţilor sociali de la biroul de Asistenţă Socială din Primăria Cumpăna şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. Pînă în prezent s-au creştinat 23 de copii, iar demersurile administraţiei locale de a fi alături de copiii fără familie nu se termină aici. Cei care s-au oferit să fie părinţii spirituali a doi dintre copii creştinaţi ieri după-amiază au fost deputaţii PSD Eduard Martin şi Alexandru Mazăre, candidaţii pentru un mandat de deputat, respectiv de un senator în Parlamentul României. Cu toate că nu sînt la prima experienţă de acest gen, cei doi deputaţi au fost impresionaţi de bucuria pe care o aduc micuţii doar prin simpla lor prezenţă, cu atît mai mult cu cît ei se află într-un centru de plasament, un mediu în care orice ajutor este binevenit şi îi va ajuta pe cei mici să se dezvolte normal. Candidatul PSD în Colegiul senatorial 3 în Constanţa, Alexandru Mazăre, a botezat un băieţel gălăgios de patru luni şi jumătate cu numele Florin, care s-a oprit din plîns abia spre sfîrşitul slujbei, semn că, spun unii, cînd va fi mare, va fi un bărbat adevărat. „Aţi văzut ce splendoare de băiat am. Cred că este un gest pe care trebuie să-l facă orice creştin. Este un gest care vine din suflet, pentru că simt o mare bucurie şi o mare împăcare cu mine”, a spus Alexandru Mazăre. El a promis că o să aibă grijă de Florin pentru că între ei s-a format o legătură profundă şi este o datorie pe care şi-a asumat-o, aceea de a-l îndruma pe acest copil pe tot parcursul vieţii lui. La rîndul său, candidatul PSD pentru o funcţie de deputat pe Colegiul 6, Eduard Martin, a botezat o fetiţă cu numele de Daniela Iuliana. Copila de doar patru luni a fost mult mai cuminte decît băieţelul creştinat de Alexandru Mazăre, ceea ce l-a determinat pe Martin să considere că fetiţa s-a simţit bine la el în braţe. „Mă bucur să botez un copil şi nu este pentru prima oară cînd fac acest gest, deoarece mai am doi finuţi. Nu o fac pentru că se spune că ţi se iartă păcatele, ci pentru că-mi sînt dragi copiii. Eu nu am copii, dar mi-aş dori să am. Mă bucur că pot fi părintele spiritual al unui copil”, a afirmat Eduard Martin.